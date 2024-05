Las Leonas y el cuarto triunfo al hilo en Pro League

Las Leonas se quedaron con otra victoria contundente en la serie de Pro League en Amberes. Fue por 3 a 0 en el partido de vuelta ante India. Los goles fueron de Celina Di Santo, Pilar Campoy y María José Granatto.

El regreso al roce internacional ha sido promisorio para la selección argentina de hockey femenino. El miércoles 22 de mayo comenzaron la serie con una goleada, justamente ante las indias, por 5 a 0. Luego, al día siguiente, llegó un muy trabajado partido ante Estados Unidos a quien vencieron por 5 a 4. Y en la revancha del sábado, volvieron a vencer a las norteamericanas pero por 4 a 0.

Por lo pronto, para el partido de revancha con las asiáticas, Fernando Ferrara dispuso que Victoria Miranda, Victoria Sauze, Catalina Andrade, Zoe Díaz y Delfina Thome no sean de la partida. Mientras Agustina Albertario sigue poniéndose a punto y esperando salir a la cancha en los últimos encuentros de la gira.

En cuanto a las acciones, de movida Argentina impuso condiciones y a segundos de iniciado el cotejo, encontró la primera diferencia. Sofía Cairó inició el contraataque y jugó con Celi Di Santo que rápido se la dio a Eugenia Trinchinetti. La jugadora de San Fernando corrió con la bocha por el centro, cedió para Majo Granatto a su izquierda, la 10 enganchó tiró y prácticamente al lado del arco, nuevamente Celina Di Santo (1′) desvió para poner el 1 a 0. Luego, todo se emparejó e India se animó a buscar la igualdad. Pero, se encontró con una segura Clara Barberi que contuvo bien en la primer aproximación. Sobre el final, Julieta Jankunas tuvo su chance incial con un revés cruzado que tapó muy bien Savita.

En el segundo parcial, las dirigidas por Fernando Ferrara se adueñaron del control del juego. Contaron con dos chances de córner cortos, pero, por cuarta vez en lo que iba del partido, se encontraron con una sólida defensa india, en especial, de la arquera Savita. Las argentinas intentaron con todas sus armas llegar al segundo gol, pero, a diferencia de la goleada del miércoles anterior, les costó encontrar huecos para penetrar el área. A fin de cuentas, se fueron al descanso con la ventaja inicial lograda.

La merma física se empezó a notar en ambos equipos en la mitad final. El match se volvió luchado, con más imprecisiones y sin demasiadas situaciones de gol. Pero, Las Leonas no frenaron en su intento de estirar la ventaja. Y el ansiado segundo gol llegó. Pilar Campoy (38′) ganó una infracción en el sector izquierdo, lo cobró rápido, condujo al área, se sacó dos jugadoras de encima con muchísima habilidad y tiró de aire a la tabla. Golazo de la volante de Hacoaj.

Con la tranquilidad de la amplitud en el resultado, arribó finalmente la efectividad en el córner corto. Situación que le había costado a Argentina en los 45 minutos previos. En una fórmula que cada vez funciona mejor Agustina Gorzelany arrastró en paralelo y, de manera magistral, Majo Granatto (46′) desvió de revés al palo derecho de Savita para poner el 3 a 0.

La mentalidad ganadora del equipo albiceleste fue espectacular en los minutos finales. Con el cotejo ya ganado, no dejaron de atacar y buscar el cuarto. Tuvo chances claras con Campoy, tras una hermosa combinación colectiva y Jankunas que tiró de derecho. Pero, el cuarto no llegó. De todos modos cerró un triunfo redondo y con el aliciente que logró por tercera vez en cuatro oportunidades, mantener el arco en cero.

El próximo partido de Las Leonas será ante China el miércoles 29 de mayo a las 6.45 hs (hora argentina).

Argentina formó con: Clara Barberi, Juana Castellaro, Valentina Raposo, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Sofía Cairó, Rocío Sánchez Moccia, Eugenia Trinchinetti, Celina Di Santo, María José Granatto. Suplentes: Cristina Cosentino, Stefanía Antoniazzi, Valentina Marcucci, Pilar Campoy, Victoria Manuele, Julieta Jankunas, Lara Casas. DT: Fernando Ferrara.