Federico Molinari, un clásico de la Gimnasia Argentina

Tras el selectivo del CeNARD quedó conformada la Selección para el Panamericano de Gimnasia que otorga plazas a los Juegos de Tokio y Fede Molinari (37) será de la partida: “Sé que me queda poco pero quiero seguir trayendo medallas. Sólo competiré en anillas, por lo que no pelaré por la clasificación, pero hay tres gimnastas con chances”.

A sus 37 años el gimnasta olímpico Federico Molinari se ganó una vez más un lugar en la Selección y junto a Santiago Mayol, Daniel Villafañe, Julián Jato y Luca Alfieri participará del próximo Panamericano de Gimnasia que se realizará en junio en Río de Janeiro y le permitirá a los que compitan en las seis pruebas (suelo, caballo con arcos, anillas, salto de potro, barras paralelas y barra fija: all-around) buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Sólo competiré en anillas, por lo que no pelearé por la clasificación, pero hay tres gimnastas con chances, Daniel Villafañe, Santiago Mayol y Julián Jato, quien además es mi alumno y tengo mucha ilusión de que lo puede conseguir”, comentó Molinari, diploma olímpico en Londres 2012 y medallista de bronce en Lima 2019.

“Este Preolímpico será muy difícil y por eso va a ser complicado clasificar, pero los tres están parejos y tienen las herramientas para lograrlo. En lo personal viví esta experiencia en el CeNARD con mucha felicidad por volver después de más de un año, no competía desde que empezó la pandemia y aunque sé que me queda poco, y que este Panamericano será de mis últimos torneos, quiero seguir trayendo más medallas”, prosiguió Molinari, referente de este seleccionado con 20 años en el equipo nacional.

Y dejó su última reflexión: “Poder representar a la Argentina siempre es muy lindo y esta es una situación especial porque me toca ser el más viejo del grupo, estar en este Panamericano es hermoso y asombroso a la vez. Compartir esta Selección con chicos de 20 años es algo lindo, me toca asumir protagonismo y transmitir tranquilidad”.

Además, durante el selectivo también se definió el equipo nacional para el Campeonato Panamericano Juvenil que se desarrollará del 14 al 20 de junio en Guadalajara, México. Los elegidos para disputar ese certamen, que entrega plazas para los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali-Valle 2021, fueron Nahuel Pardo, Fausto Catini, Thiago Ognibene y Felipe Becerra.

