Feletti le echó la culpa a Martín Guzmán por la inflación

En medio de la escalada inflacionaria, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, apuntó contra el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, al afirmar que bajar la inflación “es responsabilidad del Ministerio de Economía”.

Consultado sobre el índice de precios al consumidor de marzo dijo, “la inflación de marzo va a ser alta”, reconoció Feletti. Y agregó que “controlar la inflación es tarea de la macroeconomía, del diseño del Ministerio de Economía. Estamos en un mundo muy difícil y el ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo”, dijo.

“Si los empresarios se siente más cómodos con Guzmán, está bien. El tema es tener una política antiinflacionaria coherente”, continuó el funcionario.

Dijo que es necesario una política económica que tienda a estabilizar precios. “Si no estabilizamos el sector externo, pensar que nosotros, aún cuando tuviéramos un programa de estabilización monetaria y fiscal, vamos a frenar la presión que hay internacional, es un error”, opinó. Feletti dijo que es necesario subir las retenciones para “frenar la presión internacional” de los precios.

“En la balanza comercial se necesitan dos cuestiones, derechos de exportación que pueden ser móviles, que acompañen las fluctuaciones de los precios internacionales. Y por el otro, necesitamos una planificación de asegurar las divisas para esos insumos”, planteó.

Según el funcionario, no alcanza con el fideicomiso harinero y la suba de dos puntos en las retenciones de subproductos de la soja para bajar los precios. En el caso del fideicomiso del aceite, dijo que es tan grande la brecha entre el precio internacional y el precio para el mercado interno, que el subsidio se agota mucho más rápido.

