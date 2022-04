«Mucha gente dijo que en el accidente me di a la fuga y eso es mentira»

Compartir

El joven de 19 años, conductor de la camioneta involucrada en un incidente de tránsito con una víctima fatal, desmintió la versiones volcadas en las redes sociales tras la polémica generada por el supuesto abandono de persona.

Días atrás un joven de 19 años perdió la vida luego de protagonizar un incidente vial en el barrio Don Bosco de esta ciudad. La otra persona involucrada también es un joven de la misma edad quien estuvo en el centro de la polémica tras una grave acusación que lo señalaba en redes sociales como autor del incidente agravado por el abandono de persona. Si bien el hecho está en manos de la justicia, dicho joven dio su versión de los hechos. «Mucha gente dijo que yo en el momento del accidente me di a la fuga y eso es mentira», expresó Jessiel Sánchez, conductor de la camioneta, al Grupo de Medios TVO.

El incidente vial ocurrió a una cuadra del domicilio de este joven, según manifestó. «Ya llegaba a mi casa, a una cuadra de mi casa llego a la esquina y freno, no alcancé a parar de marcha, miro a un costado y no había nadie y en el momento en el que yo arranco de vuelta ya escucho el golpe porque la verdad ni lo vi», relató Sánchez.

«El chico venía del lado izquierdo y yo venía por la derecha, la verdad para mi no lo choqué, no arranqué fuerte de vuelta, salgo normal y para mi él solo se metió, pensó que iba a pasar y no le habrá dado para frenar porque el muchacho venía fuerte no es que yo impacté contra él, para mi el refilo la camioneta no es que chocamos; él metió el manubrio dentro del faro de la camioneta. Hay mucha gente que estaba diciendo que yo hice abandono de persona y eso nunca fue así», agregó el joven.

De esta forma, desmiente las versiones que aseguraban que tras el impacto se había dado a la fuga del lugar. «Yo en todo momento estuve ahí, siento el golpe, estaciono la camioneta y me bajo; una chica sacó una sábana, le hicimos ‘techito’ para que no le caiga el agua de la lluvia y estuve ahí hasta que vino la ambulancia, de ahí me llevaron a la comisaría desde las dos de la tarde hasta la nueve de la noche», precisó.

El otro joven se desplazaba en una motocicleta y producto de las lesiones que recibió, falleció horas después pese al esfuerzo médico para mejorar su cuadro de salud. «Tenía casco pero no lo tenía abrochado por eso se le salió», señaló Sánchez al respecto.

El trágico hecho se encuentra en investigación por la justicia local y horas después del fallecimiento del conductor del rodado el caso fue re caratulado.

«Hasta ahora estoy en stock no salgo a ningún lado, yo todavía no puedo creer que un cristiano murió por un accidente en el que estuve involucrado. Yo llegué a mi casa y me senté. Nosotros somos evangelios, mi mamá es de la iglesia, nos arrodillamos con mi mamá y oramos por ese chico pero lamentablemente Dios tomó la decisión sobre él», lamentó Sánchez luego de desmentir las versiones volcadas en las redes sociales.

