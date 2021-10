Feletti reveló que «dos cadenas de supermercados» no quieren bajar su margen de ganancia

Compartir

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reveló que hay «dos cadenas» de supermercados que «no quieren bajar sus márgenes de ganancia» en torno al 30%, al tiempo que aseguró que el cumplimiento del congelamiento de precios en 1.432 productos de consumo masivo se sitúa por «arriba del 70%».

«El fin de semana y ayer recorrimos y el acatamiento está arriba del 70%, lo cual es una media razonable», destacó Feletti en diálogo con FM Urbana Play, señaló que el «monitoreo» continuará durante esta semana y afirmó que ve con «preocupación» la existencia de «dos grandes cadenas de supermercados» que «no quieren bajar sus márgenes de ganancia».

El funcionario aseguró que no se quiere intervenir en los márgenes de la cadena, «incluso se pidió que mantuvieran razonablemente los mismos márgenes de intermediación, pero hay dos cadenas que les están diciendo a los proveedores o productores que quieren mantener sus márgenes promedio de 30% sobre el producto final», denunció el funcionario.

«Eso es una conducta antisocial, lo estamos viendo con preocupación y vamos a intervenir», añadió el titular de Comercio Interior, quien adelantó que antes de identificarlas, hablará «personalmente» con los directivos de cada firma.

Por otra parte, el funcionario anticipó que se han detectado retrocesos en los valores de las góndolas: «Ayer tuve una noticia positiva en los indicadores de alerta que tiene la Secretaría sobre las canastas de supermercado donde se registró una baja en los precios, pero vamos a esperar toda la semana y confirmarlo».

La semana que va del lunes 18 a hoy es la primera que registra variación inflacionaria negativa desde abril del año pasado, con -0,1% en los precios de los productos básicos, según un informe difundido por el Centro de Estudios económicos y Sociales (CESO). El informe que releva los precios de los productos en las cadenas de supermercados observó que la variación de precios de las últimas cuatro semanas sigue siendo positiva, con 2,1% de incremento.

Los «últimos precios relevados ya incorporan el efecto de la Resolución 1050», que estableció topes de precios para 1.432 artículos, indicó el informe y agregó que «de acuerdo al relevamiento, algunos precios máximos establecidos son incluso inferiores a los del 1 de octubre».

Feletti manifestó que, pese a las «fuertes resistencias» y la presencia de «operaciones de prensa», la «actitud de las empresas productoras fue virando para bien». «Hasta ahora todas las grandes empresas productoras de alimentos con las cuales nos hemos venido reuniendo están mandando las listas de precios retrotraídas al 1 de octubre y se está desarrollando normalmente el programa», dijo Feletti sobre la implementación del nuevo esquema, que retrotrae los precios y los congela hasta el 7 de enero.

Respecto del abastecimiento en los comercios, añadió: «Hay casos que no están abastecidos. En algunos casos son supermercados de proximidad más chicos y, por ahí, la gama de 1.400 productos es mucha».

No obstante, subrayó que es «absolutamente falsa» la versión sobre una supuesta «corrección» del listado de productos congelados. «El programa se desplegó, tiene un alto nivel de acatamiento; puede haber algunas fallas, pero estamos en el proceso de implementación», explicó.

En tanto, el secretario subrayó la necesidad de «buscar acuerdos» y criticó los comunicados de la Coordinadora de la Industrias de Productos Alimenticios (Copal) durante la negociación.

