Femenino: River goleó a Gimnasia y se metió en semifinales

River volvió a demostrar su enorme jerarquía en la Copa de La Liga femenina tras ganarle 5-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Con goles de Lezcano, Pereyra, Morcillo y doblete de Costa. Para las rivales descontó Gissi. Las futbolistas accedieron a las semifinales del torneo y aún el rival es desconocido. Hoy se disputan otros dos encuentros y el lunes se completan los cruces.

Las Millonarias han demostrado una enorme habilidad y nivel de juego a lo largo de toda la competición. Se mantuvieron invictas hasta que debieron enfrentar a UAI Urquiza, donde cayeron y perdieron la racha que habían conseguido. De todas formas clasificaron a cuartos de final y se metieron a semifinales de la Copa de La Liga femenina.

Todos los resultados de River fueron abultados, ganando arriba de los cuatro goles en cada encuentro que tuvo que disputar. Esta vez no fue la excepción y golearon de gran manera a Gimnasia, quien descontó sobre el final del encuentro. El primer gol vino de la mano de Lezcano, tras un centro a los pies que puso perfectamente Holzheier.

El segundo gol de Pereyra fue una verdadera joya, tras un tiro libre desde gran distancia, pateó y pasó por arriba de la arquera del Lobo, quien no pudo hacer nada tras un remate de semejante calidad. Así River estiraba la diferencia con un 2-0 notable que luego se transformaría en un 5-1 final para las Millonarias.

El tercer gol fue todo de Justina Morcillo, quien entró al área, luchó, pasó a las rivales y logró definir luego de algunas complicaciones y un rebote. Las Millonarias ya estaban cómodas en el marcador con un resultado abultado pero fueron por más y con un doblete de Costa aumentaron aún más la diferencia para acceder a semifinales.

Costa recibió tras un quite y corrió sola hacia el arco de Gimnasia, donde definió sin problemas para el 4-0 parcial de su equipo. El quinto lo marcó tras un remate de una de sus compañeras que pegó en el palo y luego del rebote la metió al ángulo derecho del arco del Lobo. De esta forma se completaba el 5-0.

