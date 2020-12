Femenino: Sosa debutó con una victoria en la Academia

Compartir

Racing arrancó el Torneo Transición 2020 con una goleada 3-0 a Villa San Carlos, en el Predio Tita. Lourdes Martínez, debutante y del semillero, hizo el primero y luego convirtieron Paloma Fagiano y Milagros Otazú. La formoseña Yanina Sosa hizo su debut en el arco de la Academia.

El pronóstico, en modo análisis predictivo, de Antonio Spinelli fue un acierto absoluto: el 7-0 ante Villa San Carlos, hace dos semanas, en el primer amistoso formal luego del receso impuesto por la pandemia de coronavirus, difícilmente tuviera repetición. Así lo dijo en DT del equipo hace 24 horas y así fue. Racing ganó sin sobresaltos en el debut en el Torneo Transición 2020, ya de regreso a la competencia formal en la Primera de AFA, pero con un desarrollo menos fluido y más obstáculos para superar. Sin embargo, el 3-0 con que cerró la primera presentación en la Zona D dejó, claro, puntos para destacar.

En principio, y más allá de un primer tiempo con pocas conexiones y una pelota lenta, Racing siempre impuso condiciones con su presión, con el despliegue físico de una dotación joven y con su decisión de pararse siempre en campo ajeno. Villa San Carlos, recluido en su zona, llegó al Tita Mattiussi con la idea de evitar goles antes que convertirlos. Y eso derivó en superpoblación cerca de su arco. A los 35 minutos, un desborde de Rocío Bueno por la izquierdo concluyó en un centro exacto al área chica: Lourdes Martínez, canterana y debutante, firmó su debut en la elite con un gol.

Resuelta la ventaja y ya sin los apuros ni los nervios también expuestos en el primer capítulo, Racing se soltó y funcionó como sabe hacerlo: amplitud y profundidad con una línea de volantes que, además, aportan llegada. Firme en defensa -, salvo una mala definición de Villa San Carlos y un cruce de Aldana Narváez en situación de riesgo, la última línea nunca descuidó ese aspecto, clave en una formación ofensiva-, el resultado empezó a consolidarse a los 15 minutos del segundo tiempo, con un derechazo de Paloma Fagiano. El 2-0 certificó que no habría sobresaltos. La delicia de Mili Otazú (la picó no bien ingresó al área grande), a los 37, estuvo a tono con lo que ellas pueden dar.

Racing: 1-Yanina Sosa; 14-Luciana Bacci, 6-Aldana Narváez, 3-Eugenia Nardone; 4-Milagros Otazú, 8-Natalie Juncos (c) (38’ ST 13-Camila Ulloa), 5-Florencia Curril (13‘ ST 7-Rocío Díaz), 10-Paloma Fagiano (24’ ST 11-Estefanía Piazza), 16-Micaela Adorno (38’ ST 15-Dalila Cáceres); 9-Rocío Bueno (38’ ST 17-Florencia Gaetán) y 18-Lourdes Martínez. DT: Antonio Spinelli

