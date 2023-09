Femicidios: desde Mumalá indicaron que en lo que va del año 7 formoseñas han perdido la vida

La referente de Mumalá en Formosa, Alejandra Soto en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del femicidio que se dio el día lunes en un consultorio céntrico de la ciudad. Aseveró que en lo que va del año 7 mujeres formoseñas han perdido la vida en manos de femicidas.

Soto comenzó diciendo: «una vez mas tenemos que hablar de este tema tan delicado y doloroso, tenemos mucha bronca porque hay que lamentar la muerte de otra mujer en manos de un femicida, eso la verdad es que tenemos mucho dolor con lo que ha pasado».

«No queremos meternos la idea en la cabeza y pensar en que alguien al que amamos en algún momento pueda llegar al extremo de lastimarnos tan mal o quitarnos la vida, creo que esta es una lucha interna de las mujeres que sufren estas situaciones de violencia y de terminar de convencerse de que son necesarias las denuncias y todo ese proceso y llegar a hacer una denuncia, ahí es cuando nos encontramos con todo lo que hace al protocolo y la burocracia, es algo que nosotros como organización planteamos siempre en relación a la necesidad de acelerar y acortar estas cuestiones para que se pueda llegar a un resultado mejor porque si no seguiremos lamentando vidas perdidas que muchas veces se pueden evitar», añadió.

Asimismo, explicó «en este caso no tenemos la información o noticia de que Teresa haya hecho alguna denuncia, pero si nos golpeó muy fuerte que hemos leído una publicación de ella en donde hacia un descargo en sus redes sociales sobre estas situaciones de los femicidios. Ella veía con mucha impotencia estos hechos y reclamaba y decía que como puede ser que este tipo de cuestiones sucedan y nadie haga nada».

«Seguiremos reclamando que se aceleren los pasos para cuando una mujer de inmediato se actúe».

Expresó, que no importaba que no haya denuncias, lo que si importa es que hay una falla grande en los tiempos, no están funcionando las instituciones y eso no justifica la muerte de Teresa.

«Además, hay que decir que la mayor cantidad de femicidas son de las fuerzas de seguridad, creo que tiene que haber un monitoreo estricto en torno a esto. Esto es algo que siempre lo planteamos. Según dicen que en este caso no hubo denuncias y será el tiempo el que determine lo que sucedió, de todas maneras, las fuerzas de seguridad tendrían que hacer un monitoreo más exhaustivo en la portación de armas, además hemos pedido que si hay alguna denuncia por violencia de género se debe separar de la fuerza a la persona involucrada, previniendo estas cuestiones», se explayó Soto.

Explicó también que el hecho que pertenezca a una fuerza no quiere decir que tenga que ser cubierto, este tipo de personas tiene la doble responsabilidad de cuidarnos, tiene que ser monitoreado y observado con mucho más cuidado.

«Siempre nos enfocamos en las víctimas y dejamos de lado a los agresores. Tenemos que dar pelea en este sentido y deconstruir lo que hace a género. De todas maneras, sabemos que en las fuerzas de seguridad falta mucho camino por recorrer porque hemos visto falencias que hemos denunciado», indicó.

Cifras

Por último, relató que en cuanto a cifras indicó «las cifras nos dicen que es de suma urgencia que se lleven adelante algún tipo de tareas, porque en lo que va del año solo en Formosa capital ya hay 7 víctimas, dos de ellas fueron asesinadas en Buenos Aires, pero son de acá».

Nosotros seguiremos peleando para que este tipo de hechos no sigan ocurriendo.