Fernández instó a los jóvenes a mantenerse rebeldes y advirtió sobre proclamas conservadoras

El presidente Albero Fernández dijo que buscará que su Gobierno sea “el que más derechos amplíe para los argentinos”, elogió el “protagonismo” de los jóvenes, a quienes instó a mantener su “rebeldía” para lograr cambios en la sociedad; y alertó sobre los conservadores que proclaman libertad pero “sólo quieren sostener un sistema perverso” y desigual.

“Hay liberales que hablan de libertades pero son muy conservadores. En el fondo, lo que les proponen es que salgan a la calle y luchen contra los que les dijeron que se queden en sus casas pero que dejen que todo lo demás siga funcionando como estaba; esa libertad es libertad para algunos y catástrofe y penuria para millones”, reflexionó el Presidente.

Fernández encabezó hoy en Tecnópolis el acto con el que el Gobierno lanzó el plan Argentina Programa, destinado a la capacitación en programación de 60 mil jóvenes de todo el país y que incluye subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet.

“Los necesito a ustedes, los necesito movilizados”, subrayó el jefe de Estado ante un auditorio juvenil que lo escuchó en el predio de Villa Martelli.

Además, el Presidente aseguró que, pese a las acusaciones que recibe de la oposición, su Gobierno continuará con su objetivo de “ampliar derechos”, consciente de que todavía la Argentina “es un país injusto”.

“Nos acusan, nos acusan, pero nosotros resistimos, porque estamos convencidos; porque sabemos que vivimos en un país injusto, porque sigo siendo joven y sigo reclamando justicia, porque sigo siendo joven y sigo reclamando libertad, porque sigo siendo joven y quiero que seamos solidarios, porque sigo siendo joven y quiero reclamar igualdad y no quiero argentinos con hambre”, enfatizó Fernández.

Se comprometió entonces a no “volverse conservador”, como aquellos que “usan la palabra libertad, pero en el fondo quieren sostener un sistema perverso que generó tanta desigualdad como la que vivimos”.

El mandatario le habló a los jóvenes en la apertura de la Semana de la Juventudes, que se desarrollará hasta el viernes en Tecnópolis y en otras sedes estatales, en un acto que constituyó también el lanzamiento de un programa para formar a unos 60 mil estudiantes en programación, hasta fin de año.

“Yo he sido joven, no nací con esta edad”, bromeó el Presidente, quien aseguró que mantiene “viva” su vocación “revolucionaria” propia de la juventud y con la que se busca “cambiar las cosas” y “transformar el mundo”.

En este punto, recordó que “los jóvenes han sido históricamente protagonistas en Argentina de un proceso de cambio impresionante, que ha condicionado al poder para que esos cambios se confirmen” y agregó que “para ellos, este proyecto pretende capacitar y dar trabajo en una Argentina que tiene un potencial enorme”.

Sostuvo que las políticas a favor de la diversidad vinieron “de la mano de la demanda de los jóvenes”, que enseñaron el camino.

A continuación, agradeció a los jóvenes de todo el país por el esfuerzo y los cuidados durante la pandemia de coronavirus y les pidió: “Ahora que la puerta de salida está muy cerca para dar por terminado el tiempo ingrato de la pandemia, junten todas esas fuerzas para cambiar lo injusto e ingrato que tiene nuestro país”.

Además, aseguró que, pese a las acusaciones que recibe de la oposición, su Gobierno continuará con su objetivo de “ampliar derechos”, y elogió la gestión de la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Cristina protagonizó en su primer mandato el Gobierno más progresista, que más derechos amplió en la sociedad argentina. Y yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que yo quiero ganarle a Cristina, quiero ser el Gobierno que más derechos amplíe para los argentinos y argentinas”, expresó.

También se refirió a las dificultades y al encierro que impuso la pandemia y pronosticó que está iniciándose una nueva etapa.

“Ahora necesitamos que todos los jóvenes vuelvan a vivir la vida que queremos, la vida que queremos es poder ir a colegio, juntarse con sus afectos, encontrar un trabajo”, subrayó.

Dijo que Argentina Programa “pretende capacitar a muchos jóvenes para que tengan una salida laboral en una Argentina que tiene un potencial enorme” asociado a la informática y la necesidad de programadores.

“Hemos previsto que los chicos que puedan seguir estudiando en este plan accedan a una computadora financiada por el Banco Nación”, detalló el mandatario, al referirse a la iniciativa que contempla que cada joven que avance en sus estudios podrá acceder a una tarjeta con 100 mil pesos de subsidio para adquirir computadoras y un estímulo del Enacom que otorgará conexión gratuita a internet.

“Hoy la biblioteca se llama Internet. Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos”, marcó el mandatario, quien garantizó que esa prestación será catalogada como servicio público.

