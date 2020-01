Fernández Patri: «Es la oportunidad de saltar la grieta y acompañar esta ley»

Compartir

El diputado Nacional Ramiro Fernández Patri, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló ayer luego de que el oficialismo lograra aprobar el proyecto en comisión de reestructuración de la deuda pública externa para poder votarlo hoy a partir de las 12 en el Congreso Nacional.

«Como todos sabemos la Argentina hoy nuevamente ha entrado en una situación muy difícil de endeudamiento público en especial de la deuda externa que es lo que se va a tratar en este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo Nacional, debemos recordar que estamos en períodos de sesiones extraordinarias donde solamente se tratan aquellos proyectos que haya enviado el Poder Ejecutivo Nacional, en ese marco nos hemos reunido las comisiones de Presupuesto y de Finanzas en forma conjunta para emitir dictamen sobre este proyecto de ley que este miércoles sería tratado en la sesión del mediodía. En líneas generales a lo que apunta este proyecto es darle al Ejecutivo las herramientas necesarias para poder refinanciar la deuda con los acreedores bajo jurisdicción internacional, en este sentido lo que tiene que hacer el gobierno nacional es poder mejorar según lo establece el articulo 65 de la Ley de Administración Financiera Nacional, 2 de los 3 aspectos que tiene un crédito que puede ser plazo, tasa y monto, tiene que mejorar dos de eso aspectos en la negociación y eso es lo que se va a tratar y también lo que busca es poder tener el acuerdo no del 100% de los acreedores sino que con un 75% de los acreedores que hayan cordado le permitiría al Poder Ejecutivo hacer esta renegociación», dijo y señaló que «hay que recordar que años anteriores se había logrado una renegociación de la deuda pero al no tener esta cláusula de que se podía hacer con el 75% de los acreedores se logró un índice muy alto de haber acordado con el 93% de los acreedores pero habían quedado por fuera un 7% que son los llamados fondos buitre que luego con el gobierno de Mauricio Macri reclamaron que se les debía pagar el monto original y no el monto al que estaba cotizando los bonos porque no existía esta cláusula de que alcanzaría con el 75% de los acreedores sino que se tenía que acordar con todos».

«Ahora llegamos a esta situación donde el gobierno anterior ha duplicado la deuda externa argentina que pasó del 50% del PBI a ser hoy un poco más del 92% del PBI y la Argentina para poder tener su presupuesto 2020 lo primero que tiene que hacer es definir cuál va a ser el monto que va a tener que pagar de deuda externa, en ese sentido primero es tratar esta ley para después tratar la ley nacional del presupuesto 2020», acotó.

Seguidamente explicó la importancia de que esta ley sea aprobada. «El gobierno nacional no está obligado a sacarlo por ley, esto se podría haber sacado por decreto, de hecho cuando el ex presidente Mauricio Macri se endeudó con el FMI no pasó por el Congreso, pero tiene un fundamento político, no es lo mismo que hoy el ministro de Economía esté negociando en Estados Unidos la deuda por representación del Poder Ejecutvo que lo haga con el aval del Congreso de la Nación y no es lo mismo que lo haga solo con los votos de los legisladores oficialistas sino que tenga el acompañamiento de gran parte del arco opositor, eso se estuvo discutiendo en comisión de que la Argentina tiene que dar un mensaje muy claro de acuerdo, de que este gobierno se quiere hacer cargo de la deuda pero para poder pagar primero tenemos que generar recursos y gran parte de la deuda que se contrajo con el FMI de 47 mil millones de dólares en el gobierno anterior, fueron para pagar intereses y créditos por lo que hubo una fuga de dinero, esos dólares no fueron a parar a obras de infraestructura que hoy nos podían estar generando recursos para pagar estos créditos, lo que le está diciendo el gobierno nacional es que queremos pagar pero en estas condiciones no podemos, tenemos que primero levantar el país, mejorar los índices sociales, que las pymes se reactiven y ahí empezar a pagar, se quiere renegociar plazos, montos e intereses», detalló Fernández Patri.

Sobre si tendrán el aval de la oposición, explicó que «en la reunión de comisión la oposición ha exigido un dictamen de minoría donde ellos proponen algunos cambios, quieren que se tenga en cuenta las deudas de algunas provincias, son algunos aspectos que se están negociando para poder acordar y tener el acompañamiento al menos de gran parte de los legisladores de la oposición. Nosotros lo que le decimos es que hoy la Argentina llegó a tener un 35% de ciudadanos bajo la línea de pobreza, tenemos un 10% de desempleo, 200 mil puestos de trabajos se han perdido en últimos años y la Argentina pasó a tener esta deuda que se duplicó, no queda otra que ponernos de acuerdo, este gobierno está dispuesto a asumir las responsabilidades pero primero tenemos que poner en marcha la Argentina, estamos tratando de con sensatez hacerlo entre todos y lograr el acompañamiento como lo hizo el peronismo cuando era oposición y acompañó incluso el pago a los fondos buitres porque era un pedido del ex presidente Macri».

Para finalizar se refirió a la sesión de hoy en el Congreso de la Nación. «Las previsiones que se calculan es que va a ser una sesión de aproximadamente 6 horas con los oradores que están establecidos, se pretende que no haya discursos muy largos sino que sea algo conciso, contundente, tuvimos la informativa donde vino el subprocurador de la nación, dio detalles de la importancia de fundamentos jurídicos y políticos, creo que ha sido muy claro y salvo algunas cuestiones donde la oposición está pidiendo cambios que se van a evaluar en estos días, nosotros creemos que van a existir los votos necesarios. No es solo una cuestión de ganar o perder, esta es la oportunidad de saltar la grieta y de que todos podamos acompañar esta ley que nos va a beneficiar a todos los argentinos porque una Argentina que entre en default, que no pague va a afectar a cualquier que esté trabajando en el país sea del nivel que sea, hay una gran responsabilidad política, es un gesto muy importante que está tomando el presidente Alberto Fernández de enviar al Congreso de la Nación este proyecto pudiendo no hacerlo y dando un mensaje también a los mercados».