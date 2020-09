Fernández pidió “recuperar” la economía productiva y criticó la “especulación” financiera

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el país necesita “gente que confíe, invierta, dé trabajo y produzca”, y subrayó la necesidad de “volver a sentar en una misma mesa al Estado, a los que producen y a los que trabajan para poner de pie la economía”.

“Tenemos que recuperar la Argentina que produzca y no la que especule”, señaló el jefe de Estado al participar del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 y la flamante plataforma global multienergética en la planta automotriz ubicada en la localidad bonaerense de El Palomar.

Acompañado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; y el director de PSA Argentina, Rodrigo Pérez Graciano; el mandatario aseguró que el país “se está poniendo de pie”.

“Vamos a superar la pandemia y el pasado para encontrar el futuro que la Argentina se merece y nadie nos va a derrumbar en nuestro ánimo; la pandemia no ha terminado, pero la industria se ha puesto en marcha”, destacó.

El jefe de Estado resaltó que no hubo brote de contagios de coronavirus en las industrias porque “han sabido aplicar protocolos” y pidió “seguir trabajando” de esa forma.

“Agradezco y valoro mucho la confianza de Peugeot y de los inversores en el país porque es lo que Argentina necesita: gente que dé trabajo y produzca”, añadió.

Fernández también destacó la importancia de “pensar cómo hacer un país de otro modo y volver a los orígenes de sentar en una mesa a quienes producen, trabajan y el Estado para, entre todos, ser capaces de poner de pie a la economía”.

Fernández invitó a “pensar en una Argentina que produzca y no que especule”, en la que se confluyan “quienes invierten y arriesgan, quienes trabajan y el Estado”.

“En promedio, las dos terceras partes de los autos que se producen en Argentina son importados, y necesitamos que cada autoparte la produzcan pequeñas Pymes”, exhortó el Presidente, ante la presencia del titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló.

Al respecto, Fernández subrayó que “el desafío” que tiene la Argentina es que “crezcan todas las empresas y que maduren las industrias”, con “responsabilidad” y “trabajo”.

“Lo único que quedó en pie del capitalismo y no se derrumbó por la pandemia es la industria: la economía real que produce”, apuntó.

Fernández criticó la especulación financiera al señalar que “hay demasiadas pruebas de lo débil que es y lo poco que nos deja”.

“De una vez por todas, hay que hacer una economía fuerte y apoyar a la industria, que es lo que más trabajo da, no significa oponerse al campo, sino que crezcan todos”, completó.

El jefe de Estado asumió que el Gobierno es consciente de que el país se encuentra en “un momento difícil” porque “la pandemia no ha terminado”, pero remarcó que en ese contexto, “con protocolos que se respetan, la industria se puso en marcha”.

El nuevo modelo -Peugeot 208- que presentó el Grupo PSA se exportará desde la planta bonaerense de El Palomar a toda América Latina.

Según precisaron los ejecutivos de la firma, la planta abastecerá “todo lo que demanden los clientes” de la región desde esa planta.

La producción del nuevo automóvil se inició a fines de julio último, lo que representó el debut de la Plataforma Modular Común (CMP) en América Latina, para la fabricación de vehículos compactos de gama media y utilitarios deportivos compactos.