Fernando Burlando habló sobre la salud de Silvina Luna: «Es un minuto a minuto»

La modelo se encuentra internada en terapia intensiva desde el 13 de junio y el abogado contó cómo se encuentra. Además, se refirió a la causa judicial contra Aníbal Lotocki

Silvina Luna se encuentra internada desde hace más de dos semanas en terapia intensiva del Hospital Italiano. Según difundió días después el centro de salud en una nota firmada por la dirección médica: “la paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de terapia intensiva de este hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio”.

Tanto desde su círculo íntimo como sus colegas del mundo del espectáculo salieron a pedir cadena de oración y la modelo (que cumplió 43 años durante su internación) había tenido una leve mejoría durante la noche del jueves cuando le retiraron la ventilación mecánica para ver si podía respirar por sus propios medios, sin embargo el sábado, el equipo médico que la atiende decidió intubarla nuevamente, con el fin de mantener abiertas las vías respiratorias. Los profesionales tomaron esa decisión ante los problemas que padece Luna en los pulmones, producto de una bacteria (KPC) que la debilitó en los últimos días.

Fue Ángel De Brito, quien tiene acceso al círculo íntimo de la modelo, el que informó en detalle cómo fueron las últimas horas de su delicado estado de salud. “Retroceso en la salud de Silvina Luna. Volvieron a intubarla. No puede respirar porque sus pulmones están débiles, y son imposibles los dolores en todo el cuerpo”, escribió el periodista desde su cuenta oficial de Twitter.

Desde que se conoció la noticia de su internación, hubo un profundo hermetismo en torno al estado de su salud, al punto que recién se supo de su internación dos semanas después, y por pedido de su hermano no se difundieron partes médicos oficiales. Hasta que en la noche del viernes, Fernando Burlando, abogado de Luna, publicó por primera vez la información, a la que accedió Teleshow.

Este lunes por la tarde, fue el abogado quien volvió a actualizar su cuadro actual. “Es una salud muy delicada, y es minuto a minuto. Puede mejorar o desmejorar en un instante. Por eso la actitud de Ezequiel, que es un amor de hermano y tiene la mejor onda con los medios de comunicación, pero tenemos que entender que él no es del medio y está desbordado. A veces uno siente mucha soledad en estos procesos, yo creo que es un poco lo que le debe estar pasando a él y le estamos dando una mano humildemente en lo que podemos”, explicó Burlando en diálogo con Intrusos.

“La preocupación de él es agradecerle a todos ustedes las oraciones, el interés, a todo el personal del Hospital Italiano, a los médicos, que realmente están haciendo una tarea de esas maratónica y están muy pendientes del segundo a segundo de Silvina”, agregó en referencia al hermano de SIlvina, quien se mudó de Rosario a Buenos Aires para vivir cerca suyo y acompañarla durante su enfermedad.

El abogado también se refirió a la causa contra Aníbal Lotocki, quien le realizó una operación estética a Luna en octubre y noviembre de 2011, donde le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en la cola y eso le generó una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda. “¿Por qué sigue operando Lotocki?”, le consultó Florencia de la V a Burlando. “Porque no tiene sentencia firme, hay una presunción de inocencia aunque haya habido una sentencia condenatoria grave, de 4 años, que debe cumplir en prisión, sumado a varios años de inhabilitación. Es por eso que se siente como una gran injusticia pero es parte de la justicia que a veces tiene tiempos lentos”, respondió el abogado ya sobre la causa y las denuncias de las otras víctimas como Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefy Xipolitakis.

“Todas estas cuestiones generaron un daño irreparable en la salud mental de ellas, porque lejos de encontrarse con una persona que les haya informado qué material les había colocado, no se encontraron con eso. O con alguien que les haya dicho ´che, yo estoy preocupado por su salud´. No, encontraron a una persona con una soberbia imposible de describir, y así todos hechos y actos que lejos de posicionar a las chicas en una mejor situación, les generó un grave perjuicio, un daño, más allá de lo que les hizo antes”, opinó sobre la actitud del médico.

“Yo la conozco a Silvina desde mucho antes de este episodio, y después de esto ella nunca volvió a ser la misma mujer. Nunca, nunca volvió a ser lo mismo y generó un cambio en su vida, en su psicología, en sus gustos, en todo”, dijo el letrado sobre el estado de ánimo de los últimos años de la modelo.

