Fernando Carbajal criticó a Milei y aseveró que su discurso roza el autoritarismo

El diputado, Fernando Carbajal en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la presentación del DNU y criticó las formas del presidente de la Nación Milei, quien señaló que si no aprueban el paquete de medidas es porque los Legisladores son “coimeros”.

“Hay que separar por partes el tema, por un lado las formas, en este caso a diferencia de lo que ha pasado con el DNU, el presidente ha mandado un conjunto de leyes, esto está muy bien, pero hay un grosero error que tiene que ver con mandar todo en una sola ley, porque no se pueden leer todas juntos. Esto tiene implicancia desde el punto de vista práctico porque si se trata como un solo expediente habrá que mandarlo a la totalidad de las comisiones del congreso y esto será materialmente imposible porque si hay que que tramitarlo, estaremos 10 años, pero bueno respecto al DNU anterior es un salto de calidad porque está enviando un proyecto de ley”, comenzó diciendo.

“Si hablamos de blanqueo, creo que también eso era esperable porque claro que un gobierno nuevo iba a hacer una propuesta de blanqueo, pero después hay un sinnúmero de otros temas que no lo podremos resolver en 30 días, ni en un paquete unificado que parece ser la intención del gobierno”.

Boleta única

Al respecto, el Legislador indicó “en el caso de la boleta única, no solo estamos de acuerdo, sino que también hemos aprobado la ley que está en el Senado. En relación al tema de los diputados por circuito uninominal tiene dos problemas, por un lado tenemos que decir que en el caso de Formosa implicaría disminuir nuestra representación por otro lado, por las referencias históricas que tenemos nunca es bueno este sistema porque lo que hace es disminuir la representación de la minoría”.

En otro tramo de la entrevista señaló “quiere hacer una consideración política que tiene que ver con el discurso y los modos que está teniendo el presidente que claramente están constituyendo un avance autoritario porque presenta estos proyectos y dice que si no los aprobamos es porque somos coimeros, la verdad es que la convivencia democrática se hace muy difícil cuando un presidente incurre en estos excesos verbales. si solo tenemos que votar lo que dice el Presidente estamos remedando viejas prácticas del autoritarismo”, cerró.