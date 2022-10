Tras fallos de la Corte, exigen a Rentas suspenda cobros en ingresos a Formosa

Compartir

El diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal, envió una carta documento a la Dirección General de Rentas de la provincia, exigiendo al organismo que deje de cobrar impuestos en los ingresos al territorio formoseño.

Así lo informó el propio legislador en sus redes sociales, fundamentando su decisión en antecedentes jurídicos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sendos pronunciamientos contra las provincias de Misiones y Córdoba, por el “cobro inconstitucional” de Ingresos Brutos a empresas extraprovinciales.

En este sentido, el ex juez federal de Formosa recordó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que los puestos aduaneros interprovinciales, como los que puso Formosa en sus límites, violan la Constitución Nacional”.

Explicó que sobre esta base “hemos dirigido una carta documento a la directora de Rentas de la provincia, donde el exigimos que deje sin efecto el cobro de impuestos en el límite de la provincia, bajo apercibimiento de que si persiste vamos a hacer denuncias penales ante la justicia federal”.

“La Constitución debe ser respetada”, advirtió Carbajal, quien sostuvo que “no se puede cobrar impuestos en los límites de la provincia, terminen con esta ilegalidad, de lo contrario tendrán que asumir las consecuencias de sus actos”.

Recientemente, la Corte se pronunció en contra del Impuesto a los Ingresos Brutos en la provincia de Misiones, en una medida cautelar a favor de la empresa Loma Negra.

La nueva resolución del máximo tribunal que cuestiona la implementación de “aduanas internas” en el país, avala la idea del proyecto del diputado nacional Carbajal de suspender la aplicación de este impuesto en Formosa

La Corte Suprema de Justicia decidió dar lugar a la recomendación de la Procuraduría General de la Nación y tomar la causa que la empresa Loma Negra inició contra la Agencia Tributaria Misiones (ATM) y dictó una medida cautelar para que la provincia no retenga mercaderías de la empresa que no demuestren el debido pago adelantado de Ingresos Brutos.

Esto último hasta tanto la Corte defina la cuestión de fondo que sería la constitucionalidad o no del decreto provincial N° 2913/07 Y de la resolución general 56/2007 dictada por la entonces Dirección General de Rentas (DGR). La Corte ordenó informar de esto al gobierno de Misiones, a través del Juzgado Federal de Posadas.

De esta manera, la Corte decidió “decretar la medida cautelar de no innovar solicitada, y ordenar a la Provincia de Misiones que deberá abstenerse de obstaculizar el ingreso de mercaderías fabricadas y comercializadas por Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. proveniente de extraña jurisdicción por el solo hecho de no haber efectuado el pago a cuenta de los anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos (…) Como así también de adoptar cualquier medida que en forma directa o indirecta impida el ingreso y/o egreso de la mercadería con fundamento en las normas provinciales que aquí se impugnan y constituyen el objeto de estos autos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”.

De esta manera, las mercaderías de la empresa Loma Negra, una de las cementeras más grandes del país, no podrán ser retenidas en los puestos de control que la ATM tiene en los accesos a Misiones, ya sea en la ruta nacional 12, en rauta nacional 14, o en cualquier otro puesto de control.

En otro precedente del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional un impuesto sobre Ingresos Brutos que el Gobierno de la provincia de Córdoba cobró hasta el 2018, que se denominó “alícuota diferencia de extraña jurisdicción”.

Propuestas de Carbajal

Recientemente, el diputado nacional Fernando Carbajal dio a conocer sus propuestas de política tributaria, como parte de su plataforma de gobierno en su decidida intención de postularse para pelear la gobernación de la provincia en las elecciones del año próximo.

En su propuesta para una amplia la reforma tributaria, el legislador radical contempla el inmediato levantamiento del cobro de todo tipo de arancel en oficinas de la DGR en los puestos de control de los ingresos a la provincia.

Indicó que de esta forma se estarán eliminando las «aduanas provinciales» y sus funciones se remitirán solo al control de documentación (remitos facturas) de mercaderías que ingresan o egresan del territorio provincial.

Como primer línea de acción, Carbajal promueve la suspensión del Impuesto a los Ingresos Brutos por el término de dos años (periodos fiscales 2024 y 2025) para todas las actividades productivas, que incluye a los contribuyentes locales y a los inscriptos en convenio multilateral por la cuota que le corresponda la jurisdicción de Formosa. Solo se mantendrá el cobro de ingresos brutos al juego, consumos no recomendables y actividades financieras.

