Filosa reacción de Ángel de Brito tras recibir chicanas ¿de una cuenta trucha de Floppy Tesouro?: “Yo digo todo con mi nombre”

El periodista leyó el palito virtual del perfil que le adjudicaron a la actriz y respondió con contundencia.

El debut del Cantando 2020 puso bajo la lupa a más de una figura del medio artístico y de la farándula, al ser potenciada su popularidad a través de la pantalla de el trece.

En ese contexto y tras cantar en el certamen, Floppy Tesouro fue acusada de “robar” contenido de otras redes sociales y publicarlo en su Instagram. Además de tener un supuesto usuario falso, con el que se defiende de las críticas.

“Yo estoy trabajando con una empresa. Ellos editan mis fotos y suman fotos a las mías personales. Ellos me arman el feed semanalmente… Me inspiré. ¿Uno no se puede inspirar? Yo nunca puse que soy yo o no soy yo. Yo pongo las frases”, se defendió la actriz en LAM.

Atento a lo que ocurre en el plano virtual, Pampito le comentó a Ángel de Brito que el usuario falso que que le adjudicaron a Floppy lo criticó duro en redes. ¡Y el conductor le respondió sin vueltas y clarito!

“Ojo @AngeldebritoOk que hay un posible alter ego de Floppy que te está bardeando, jajajajaja”, le tuiteó el panelista, junto a una captura de ataque. “Encima hay que fumarse a Yanina “Corneta” Latorre y al enano de De Brito. Too much”, reza el picante comentario, en el que también recibió un palito Yanina Latorre.

Lejos de hacerse problema, pero fiel a su punzante estilo, Ángel de Brito contestó: “Que se diviertan. Yo digo todo con mi nombre. A Thalía o a quien sea”.