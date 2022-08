Filtraron los mensajes secretos entre Johnny Depp y Marilyn Manson sobre Amber Heard

Compartir

El 1 junio se dio por finalizado el juicio que generó una gran revolución mediática en Hollywood. La disputa entre Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard, parecía haber llegado a su fin pero al parecer, no todo lo relacionado con su tormentosa relación quedó expuesto en el proceso judicial. A casi dos meses de este momento, se filtraron una serie de mensajes que mantuvo el actor con Brian Hugh Warner, conocido popularmente como Marilyn Manson. En esta charla, ambos hablan de sus exparejas que los denunciaron por violencia.

El proceso judicial comenzó el 11 de abril y finalizó el 1 de junio. Johnny Depp denunció por difamación a Amber Heard, luego de que ella publicara un artículo en el que refirió -sin nombrarlo- a la violencia de género que sufrió. Ante el letrado se habló de consumo de drogas, violencia física y psicológica en la intimidad de la pareja. La batalla legal dio mucho que hablar, debido a las estrategias en las defensas de ambas partes con la presentación de pruebas y testigos. Cada uno buscó demostrar el calvario que vivió en lo que duró la relación. El veredicto favoreció al protagonista de Piratas del Caribe, que recibirá una compensación económica.

Lejos de que el escándalo terminara con la finalización del juicio, en las últimas horas los medios Daily Beast y New York Post compartieron documentos que no fueron incorporados en el proceso y que habrían sido parte de la estrategia del equipo de abogados de Amber Heard. Se trata de una serie de mensajes de textos que habrían intercambiado Johnny Depp y Marilyn Manson, en 2016.

Ambos hombres enfrentaron las mismas acusaciones por violencia de género. En este contexto, esta supuesta charla estuvo direccionada a estas denuncias. “Tengo un serio escenario policial con la familia de L muy parecido al tuyo con Amber. Estoy jodidamente estresado. No sé si has vuelto, pero necesito asilo en algún sitio porque creo que la policía podría dirigirse hacia mí”, es uno de los mensajes redactados por Manson, quien fue denunciado por mujeres, incluidas sus exparejas, las actrices Evan Rachel Wood y Esmé Bianco, y la modelo Ashley Morgan Smithline, por acoso sexual.

Con este largo haber de denuncias, Manson habría buscado el apoyo del actor al indicar que atravesaba por la misma situación, que aludía no ser violento, sino que él era la víctima. En esta línea, una de las respuestas de Depp fue en alusión al comportamiento de su expareja: “Estuve leyendo mucho material sobre eso y el comportamiento sociópata ¡es jodidamente real mi hermano! Mi ex está en ese maldito libro!”.

Johnny Depp y Marilyn Manson comparten una fuerte amistad desde que ambos, jóvenes, cosecharon una gran fama, es por ello que las conversaciones sobre sus vidas privadas no faltaban.

Sin embargo, particularmente este intercambio de mensajes no fueron incluidos en las pruebas que se expusieron en el juicio, ya que el tribunal habría determinado que no estaba direccionada a la denuncia puntual del caso. Ahora, al darse a conocer, surge nuevamente la polémica por la filtración de pruebas que realizaron las autoridades judiciales, que se suma al pedido de Amber Heard para anular la sentencia, lo cual le fue denegado.

