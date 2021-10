Final 8 en Córdoba: Boca será el rival de la Unión

Compartir

Después de un apasionante inicio del Súper 20, la definición entre los ocho mejores del campeonato se celebrará en el Ángel Sandrín a partir del 27 de octubre. Las semifinales serán el 28 y la final se jugará el 30.

Los ocho mejores del Súper 20 ya conocen a sus rivales para la instancia de un torneo vibrante que tendrá su definición a partir del 27 de octubre en el Ángel Sandrín de Instituto de Córdoba.

En la conferencia de prensa celebrada en la mañana de este martes 19 de octubre se sortearon los cruces en un evento que reunió a diferentes protagonistas de la Liga Nacional con la presencia de los entrenadores Federico Fernández (Ferro), Alejandro Vázquez (Platense) y Gonzalo García (Boca) junto a los jugadores Lautaro Berra (Obras), Lucas Pérez (San Lorenzo) y Kevin Hernández (Boca).

Divididos en dos copones, separados entre cabezas de serie de cada zona y segundos de cada grupo, el Cholo Vázquez fue el responsable de sacar las bolillas del grupo de líderes y San Martín de Corrientes fue el primero en salir a escena.

Si bien La Unión de Formosa fue el primero del copón de segundos, las reglas establecen que en los cuartos de final no pueden enfrentarse los rivales de la misma zona, por lo que Lucas Pérez debió sacar una segunda bola que definió el primer duelo: finalmente Ferro será el rival de San Martín.

Los cruces de cuartos de final, que se disputarán en su totalidad el 27 de octubre desde las 14:00 con transmisión de dos de ellos por TyC Sports y DirecTV, serán los siguientes:

-San Martín vs Ferro

-Instituto vs Obras

-Boca vs La Unión

-Gimnasia vs Quimsa

A su vez quedó definido el cuadro de semifinales. El ganador de San Martín-Ferro enfrentará al triunfador de Instituto-Obras, mientras que los vencedores de Boca-La Unión y Gimnasia-Quimsa se medirán en la otra semifinal a partir del 28. La final, también en el Ángel Sandrín, se disputará el sábado 30 de octubre a las 11 de la mañana, instancia en la que se coronará al campeón del Súper 20.

Liga Nacional: el debut

es contra Comunicaciones

en el Cincuentenario

La Liga Nacional ya palpita su esperado inicio. Comienza la cuenta regresiva para el arranque, e independientemente de que lo próximo en el horizonte será el Final 8 del Súper 20, muchos ya marcan en el calendario el ansiado martes 2 de noviembre como fecha clave. Será el arranque de una nueva temporada de la Liga, de las más prestigiosas de Latinoamérica y respetada en todo el mundo, en una edición que retomará el formato tradicional de competición.

A dos semanas del arranque, el partido debut de la temporada será entre Riachuelo de La Rioja y San Lorenzo, uno de los debutantes de la categoría frente al vigente y pentacampeón del certamen. Será a las 21 horas en el imponente Superdomo de La Rioja, uno de los estadios más lujosos y de mayor infraestructura del país. Inaugurado en 2015, el Superdomo cuenta con una capacidad para 11 mil personas para eventos deportivos como partidos de básquet. Sin dudas un escenario único e ideal para recibir el arranque de la Liga.

Tras el anhelado debut, y con ese único partido en la jornada apertura, la acción de la temporada 2021/22 seguirá el día miércoles con cuatro juegos: Obras-Regatas, Peñarol-Oberá TC, Platense-San Martín y Quimsa-Unión de Santa Fe. La Liga ya conoce su cronograma de juego para el mes de noviembre, el cual se detalla a continuación.

Liga Nacional – Fixture

-Martes 2

21.00 | Riachuelo-San Lorenzo

-Miércoles 3

20.00 | Obras-Regatas

21.00 | Peñarol-Oberá TC

21.00 | Platense-San Martín

22.00 | Quimsa-Unión

-Jueves 4

21.30 | Atenas-San Lorenzo

21.30 | Argentino-Boca

22.00 | La Unión-Comunicaciones

