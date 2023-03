Finalmente, Novak Djokovic no estará en Indian Wells y Miami

Novak Djokovic esperaba noticias de Estados Unidos, sin muchas esperanzas. Finalmente, la organización del Masters 1000 de Indian Wells informó que fue denegado el pedido de exención de poder ingresar a Estados Unidos por parte de la administración de Joe Biden y no podrá disputar ese torneo, igual que estará ausente en el de Miami.

Así, Djokovic no podrá jugar en Indian Wells, del 8 al 19 de marzo, en la primera de las nueve citas de nivel Masters 1000 de la temporada. Y tampoco lo hará en Miami, que tendrá lugar del 22 de este mes al 2 de abril.

El de Belgrado, N°1 del mundo, perdió su invicto (de 15 partidos) en el año, en semifinales del ATP 500 de Dubai, ante el ruso Daniil Medvedev. En ese lapso arrastraba títulos en el ATP 250 de Adelaida y luego en el Abierto de Australia.

Recientemente, Nole aseguró que a sus 35 años no baja la guardia y que en París 2024 irá por el gran récord que no pudo obtener en 2021, tras haber ganado los tres primeros Grand Slam de la temporada y luego caer en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la final del US Open.

Djokovic ganó cinco títulos en Indian Wells y allí, en el cemento del desierto californiano, tiene marca de 50 victorias y nueve derrotas. Sin dudas, el serbio sufrió otro fuerte impacto por su decisión de no vacunarse contra el Covid-19, lo que ya le hizo perderse varias citas del calendario tenísitico.

Asimismo, el serbio, dueño del récord de 22 copas de Grand Slam en singles, marca tope igualada con el español Rafael Nadal, no podrá ser de la partida en Miami, el siguiente Masters 1000 en superficie dura en territorio estadounidense.

En Miami, Djokovic se impuso en seis ocasiones. Es el único hombre con por lo menos dos títulos en cada uno de los cuatro Grand Slam y en cada uno de los nueve Masters 1000. Por eso, si bien la noticia era previsible, es fuerte saber que el balcánico no podrá disputar ninguno de esos dos tradicionales torneos.

Por su doble baja, es que el serbio podría ceder otra vez el N°1 del mundo. Para eso deberán sobresalir el español Carlos Alcaraz, su escolta, o bien el griego Stefanos Tsitsipas, el otro con chances matemáticas de poder desplazarlo del primer lugar del ranking ATP.

