Pasado el plazo de las 20 horas, el espacio encabezado por el presidente de Argentinos Juniors fue el único que presentó una nómina para competir en las elecciones del 8 de abril. Ante esto, será el nuevo presidente de la Liga. A último momento, la lista que iba a encabezar el tucumano Mario Leito y que era impulsada por River y apoyada por Boca no se presentó.

Tras un cierre de listas que expiró su plazo a las 20 horas de este miércoles, finalmente Cristian Malaspina fue el único que presentó un espacio para competir por la conducción de la Liga Profesional del Fútbol (LPF). Ante esto, será proclamado nuevo presidente y ocupará el lugar de Marcelo Tinelli.

El mandatario de Argentinos Juniors presentó durante inicios de esta jornada los avales para ser candidato a las elecciones del ente liguero de Primera División, que están pactadas para el próximo 8 de abril. Por la noche, AFA publicó en su Boletín Oficial a la nómina encabazada por Malaspina como la única competidora.

La lista, que fue adelantada por Doble Amarilla, tiene en sus cargos principales a varios de los dirigentes (incluido Malaspina) que fueron parte de la mesa directiva en la gestión de Tinelli y que, en la previa a Navidad, iniciaron el operativo para sacar a Tinelli de la Liga.

En su mandato, acompañarán a Malaspina como vicepresidente primero, Héctor Maldonado (Independiente), como vice segundo José Alonso (Colón) y como vice tercero David Garzón (Huracán). En tanto, Hernán Arboleya (Lanús) será secretario; y Edgardo Zin (Unión) prosecretario.

Los avales que presentó el espacio de Cristian Malaspina para competir por la conducción de la Liga Profesional

Si bien sólo cuenta con el aval de Independiente, entre los clubes grandes, Malaspina consiguió desde el primer momento el apoyo directo del presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. También buscó refugio en la política y tiene el aval de una parte de La Cámpora, no así del resto del Frente de Todos.

De hecho el massismo y Juan Manzur fueron quienes desde la política apuntalaron el armado opositor que tenía como impulsor desde el fútbol a River Plate. Esa lista, que se armó el jueves cuando Manzur y Massa se juntaron en Tucumán, finalmente no vio a la luz porque sobre el cierre San Lorenzo y Boca decidieron no sumarse por diferentes motivos. Así River quedó nuevamente solo y la nómina opositora perdió sustento.

«Hemos trabajado muchísimo para lograr este enorme consenso entre los clubes; este trabajo de meses se plasma con tantos avales firmados que acompañan la presentación», dijo el propio presidente de Argentinos Juniors en su cuenta de Twitter, al anunciar la noticia y agregó: «Tener este consenso en la primera división es histórico y cierra una grieta de muchísimos años; nacerá una nueva etapa y nos tiene a todos muy entusiasmados. Tenemos la responsabilidad, todos los clubes de primera división de darle un salto de calidad a la misma».

Para cerrar, expresó: «Este es un año muy especial; año de mundial; donde necesitamos tener al presidente Claudio Tapia muy concentrado en el objetivo puesto para Qatar; en este proyecto de Argentina que tan bien planificó y tantas satisfacciones nos está dando; el pueblo argentino necesita esa alegría».

Ahora resta saber cuando asume Malaspina al frente de la Liga. Si esperará al 8 de abril o si los tiempos se adelantan.

