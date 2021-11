Fiscal Tafetani sobre femicidio en barrio San Jorge: «La víctima tenía signos de defensa y varias heridas»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la Fiscal de la causa la Dra. Natalia Taffetani, se refirió al femicidio de Marlene Borda de 34 años ocurrido el miércoles en la avenida Avellaneda, frente al vivero del barrio San Jorge e indicó que «la víctima tenía signos de defensa y varias heridas». En cuanto al autor reconoció que es intensamente buscado y que otras fuerzas colaboran.

«Siguiendo la línea de investigación que tenemos, el que acabó con la vida de la joven habría sido un masculino, quien era su ex pareja. Seguimos recaudando información, pero todavía no podemos darle una caratula definitiva, si se puede afirmar que estamos en la presencia de un homicidio, la muerte de la mujer fue violenta», señaló la Fiscal.

Asimismo confirmó que «la búsqueda del sospechoso es incansable desde que la encontramos a ella sin vida. Todavía hay novedades de su paradero y hay pedido de colaboración de otras fuerzas y también al país vecino ya que se presume que es oriundo de la República del Paraguay y asi lograr su captura».

«Se están haciendo rastrillajes diarios y continuos en toda la zona, tanto la poblada como boscosas y la orilla del río Paraguay. Nosotros estamos en una zona fronteriza y si alguien quiere evadir de la justicia lo más probable es que intente cruzar», dijo Taffetani.

Al consultarle si había denuncias previas de violencia, contó que «el personal policial corroboró en las comisarías y no había denuncias hechas y tampoco en el Poder Judicial»

Por otro lado, comentó que en diálogo con los familiares de la mujer pudo saber que «había amenaza de muerte, pero que la víctima nunca había radicado ningún tipo de denuncia».

«Lo más importante en estos momento dar con el paradero del sujeto», resaltó.

Asimismo, en cuanto a lo que reveló la autopsia preliminar dijo que «tenía signos de defensa y varias heridas».

Parte policial

Un hombre de 52 años le habría asestado puntazos con un arma blanca a su ex pareja provocándole la muerte, frente al Vivero Municipal del barrio San Jorge. En el lugar se hizo presente el Juez de turno Dr. Enrique Javier Guillen y la Fiscal de turno Dra. Natalia Verónica Tafetani, secuestrándose el arma presumiblemente utilizada para la consumación del hecho; en tanto el presunto autor es intensamente buscado.

Minutos después de las 15 horas de este miércoles, personal de la zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial acudió a un requerimiento en la avenida Avellaneda, frente al vivero del barrio San Jorge de esta ciudad capital.

En el lugar, los efectivos observaron una motocicleta Zanella ZB de 110 cilindradas, y a escasos metros una mujer tendida en el ripio con una herida en el tórax, a prima facie sin signos vitales. Asimismo, en las inmediaciones también encontraron un arma blanca, de unos 25 centímetros con manchas rojas que serían compatibles con sangre.

Se solicitó una ambulancia del SIPEC, y tras examinar el médico a la víctima informó que efectivamente ya se encontraba sin signos vitales.

De averiguaciones realizadas en la zona, se estableció que un hombre de 52 años que sería la ex pareja de la víctima, se encontraba deambulando por el sector momentos antes del trágico desenlace. Según expresaron algunas personas, sería ese sujeto quien habría interceptado a la mujer cuando se desplazaba al mando de una motocicleta y tras cometer el delito se dio a la fuga.

El hecho se informó al juez y fiscal de turno, quienes acudieron a la escena del hecho para direccionar el procedimiento con el perito y fotógrafo de la Dirección de Policía Científica, personal de la Comisaría jurisdiccional, zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial y Cuerpo de Bomberos.

Finalizada las diligencias el juez dispuso que Bomberos traslade el cuerpo de la víctima hasta la morgue del barrio San Antonio para la autopsia. La víctima fue identificada como Marlene Beatriz Borda de 34 años.

Por la gravedad del hecho, el jefe de la Unidad Regional Uno dispuso que un importante número de efectivos de la Comisaría Sexta, Sección Motorizada Alacrán, Departamento Informaciones Policiales y la Brigada de la UR1 se aboquen a la investigación, en procura de aprehender al presunto autor del hecho. Ampliaremos.

