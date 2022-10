Flamengo le ganó 1-0 a Athletico Paranaense y se consagró campeón de la Copa Libertadores

Compartir

Flamengo venció 1-0 a Athletico Paranaense en la final de la Copa Libertadores que se desarrolló en el estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador, gracias un tanto de Gabriel Barbosa a los 49 minutos del primer tiempo y se consagró campeón de América por tercera vez en su historia.

En un encuentro parejo, el desnivel del conjunto carioca se dio en el cierre de la primera etapa cuando Gabigol, finamente habilitado, empujó al fondo del arco un centro de Everton Riberiro desde la banda derecha. Minutos antes, el defensor del Paranaense Pedro Henrique se fue expulsado por doble amonestación.

En los diez minutos inciales del encuentro que es dirigido por el árbitro argentino Patricio Loustau, ambos equipos se mostraron cautelosos, estudiando los movimientos, pero fue el conjunto de Luiz Felipe Scolari el que tuvo las jugadas más peligrosas en el primer cuarto de hora.

Alex Santana tuvo el primero con una especie de volea dentro del área del Flamengo que se perdió por encima del travesaño del arquero Santos, quien tuvo una intervención en la jugada anterior, ante Vitinho, quien aprovechó un yerro de David Luíz.

A los 19 minutos, el experimentado defensor del equipo carioca Filipe Luis se retiró lesionado con una dolencia muscular y en su lugar ingresó Ayrton Lucas en su lugar. Es la segunda final de Libertadores que el ex Atlético de Madrid debe abandonar el terreno de juego.

Sobre los 43 minutos, cuando Flamengo empezaba a dominar al Paranaense en el juego, Pedro Henrique llegó a destiempo y derribó a Lucas, por lo que Loustau le sacó correctamente la segunda tarjeta amarilla al defensor de Athletico.

En tiempo adicional, Everton Ribeiro sacó un centro desde el costado derecho para que Gabigol Barbosa, el tremendo goleador que tiene el Fla, abra el marcador en un momento oportuno.

En el inicio de la etapa complementaria, los dirigidos por Dorival Júnior fueron agresivos y atacaron al Paranaense desde el comienzo. A los 51, Gabigol tuvo el segundo, pero el arquero Bento achicó bien y ganó el mano a mano.

A los 81, Paranaense aprovechó los espacios que dejó Flamengo en defensa y un fuerte remate desde afuera del área del uruguayo David Terans encontró el cuerpo de Santos, quien dio rebote. Los jugadores de Athletico reclamaron un penal contra Agustín Canobbio que no existió.

En el minuto 85, un cabezazo de Pablo se fue desviado y a los 90, un tiro libre ejecutado por Terans terminó en las manos de Santos, quien se esforzó para volar y no dar rebote. Flamengo se quedó en los últimos minutos y corrió riesgo su triunfo, aún con un jugador de más.

