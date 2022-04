Flavio Mendoza reveló qué le respondió a su hijo Dionisio cuando le preguntó por su mamá

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Hace apenas unos días, su hijo Dionisio cumplió sus primeros 4 años de vida. Y, en un móvil con Intrusos, Flavio Mendoza habló del feliz momento que está viviendo junto al pequeño y a Waldo Gómez, su actual pareja. A tal punto, que después de haberse amedrentado por la pandemia del coronavirus y todo lo que ésta implicó, el coreógrafo volvió a pensar en la posibilidad de convertirse en papá nuevamente.

“Waldo muere por tener otro hijo. Él se siente papá de Dionisio”, comenzó diciendo desde Villa Carlos Paz, adonde viajó durante la Semana Santa para presentar Stravaganza. Y reconoció que su novio, con quien ya convive, tiene una excelente relación con el niño. Luego continuó: “A mí la pandemia me había asustado con todo eso y me parecía que el ser humano está tan loco, que prefería quedarme con uno, porque si se convierte en un zombie por lo menos tengo que proteger a uno con un machete. Pero Waldo me trae toda esta cosa de volver a ser papá. Quién te dice que no… aunque Dionisio no quiere saber nada”.

En ese sentido, Flavio le contó a Florencia de la V, conductora del ciclo, una divertida charla que mantuvo con su hijo: “Le dije que iba a contar con los dedos a qué edad dejaba de dormir en la cama de papá y a qué edad iba a tener un hermanito…¡Llegué a 34, así que imaginate! ¿34 años tengo que esperar para tener otro hijo?”.

Lo cierto es que, cuando Marcela Tauro le consultó si Dionisio le había consultado cómo había llegado al mundo, comparando su caso con el de Marley y Luciana Salazar, quienes también cumplieron su sueño de ser padres de Mirko y Matilda, respectivamente, mediante el método de subrogación de vientre, Mendoza sorprendió revelando cuál fue la pregunta del niño y cómo reaccionó ante su respuesta.

“Yo le expliqué, pero no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”, reveló Flavio. Pero él se explayó: “Le dije: ‘No tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás…Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo: ‘Ah, como la tía Patri’. Porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás”.

Entonces, el coreógrafo reflexionó: “Hay que contarles y explicarles todo de una forma súper natural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que sólo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada. Antes te decían: ‘Naciste de un repollo’ o ‘Te trajo la cigüeña’. Era todo muy raro. Yo veía un repollo y no entendía cómo podía salir de ahí”.

Y, para finalizar, señaló: “Yo me traumé con la Pantera Rosa, porque vieron que es varón. Pero para mí en aquella época el rosa era color de mujer y el celeste de varón. La pantera fumaba con la boquilla y yo no entendía nada. La tele y los dibujitos confunden mucho a los nenes. El otro día a Dionisio le hice trencitas y me decía: ‘Papá me hacés un peinado de nena’. Le expliqué que las trencitas son para los que se lo quieren hacer. Pero eso sale de la tele”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp