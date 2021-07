Flor Torrente tuvo un accidente en Panamericana y su auto quedó con destrucción total

Compartir

Linkedin Print

Se reventó un neumático del vehículo en la autopista. La actriz permaneció nueve horas en el Hospital Austral, donde le realizaron todo tipo de chequeos.

Flor Torrente pasó un mal momento por un accidente que tuvo este jueves mientras manejaba por la Panamericana. La actriz y cantante salió ilesa, sin embargo el vehículo quedó completamente destruido. La noticia la dieron a conocer este viernes en el programa Los Ángeles de la Mañana, que conduce el periodista Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

“Flor Torrente tuvo un accidente automovilístico en Panamericana, reventó un neumático y el auto quedó con destrucción total. Flor está bien. Ayer tuvo un día bastante complicado y trató de apagar el teléfono y quedar desconectada después de haber avisado a su familia que estaba bien”, contó Maite Peñoñori, la panelista del ciclo.

Además, la periodista se comunicó la hija de Araceli González para saber más sobre el grave episodio y para que le diera detalles sobre su estado de salud. “Tuve un accidente muy fuerte en Panamericana, no hubo heridos, fue un gran susto. Estoy bien, pero en shock por la intensidad del accidente. Estuve en el Hospital Austral por nueve horas simplemente para chequear que todo estuviera bien y solo por control”, explicó la joven.

“Quiero agradecer a Miguel que al instante del accidente, sin estar involucrado me acompañó y me asistió, hasta que llegó mi novio. A todas las médicas, médicos y enfermeros, también quiero agradecerles. Tengo la tranquilidad de que nadie sufrió un daño. No me queda más que descansar un poco”, agregó Florencia, un poco más tranquila luego de vivir este accidente automovilístico.

Luego, Maite señaló: “No quería mandarme foto del auto porque le da morboso, pero me dijo que quedó destruido. Ella no se hizo nada, el auto quedó hecho pelota y no hubo nada con terceros. Le reventó un neumático, obviamente iba a la velocidad que uno va por Panamericana”. Por suerte, fue solo un susto.

Cabe recordar que Torrente tuvo una enorme exposición el año pasado por su participación en el Cantando 2020. Durante su participación en el reality dio positivo de covid-19. Por lo tanto, la producción tuvo que trabajar a contrarreloj para conseguir un reemplazante. La participante había estado en los estudios de LaFlia y circuló por todas las secciones de producción porque se suponía que iba a cantar ese día. Sin embargo, un escándalo de Gladys La Bomba Tucumana con su vestuario retrasó todo y finalmente la actriz se quedó sin hacer su aparición en la pista.

Por lo tanto, la producción del programa decidió que la hija de Araceli González cantara en otra gala. Pero al comunicarles que estaba con síntomas y que se había realizado un hisopado, su lugar fue ocupado por Lizardo Ponce y su partenaire, Lucía Villar. Luego, la propia Torrente utilizó su cuenta oficial de Instagram para llevarle tranquilidad a sus seguidores y dar detalles de su estado de salud.

“Recibí muchos mensajes preguntándome si tengo covid. Y sí… tengo covid”, explicó la joven a través de la red social. “Estoy guardada (desde) hace un par de días en mi casa. Estoy bien. No tengo ningún síntoma más que como una sensación de alergia y congestión”, había señalado Florencia. Y luego de su pronta recuperación, pudo regresar al programa.

Compartir

Linkedin Print