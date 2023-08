Florencia Peña incomodó a un participante de Got Talent Argentina con sus elogios sobre su físico

Desde el comienzo de la nueva temporada de Got Talent Argentina ya se pudieron ver todo tipo de expresiones artísticas sobre el escenario, que conformaron momentos sumamente emotivos y conmovedores a la audiencia, que desde un comienzo lo acompaña, según las mediciones del rating. Pero no solo la audiencia muestra sus emociones, claro y el jurado juega un papel fundamental en ese sentido.

Bajo la experta conducción de Lizy Tagliani y la palabra de Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani sobre los destinos de cada uno de los concursantes, desde la risa hasta el llanto y se dieron cita. Pero llamó la atención lo ocurrido cuando un joven de 28 años de nombre Luciano se plantó en medio del escenario.

La presentación realizada por Florencia Peña no dejó dudas sobre su parecer, y tras el saludo de rigor, preguntarle el nombre y la edad, sin filtros disparó: “Sos muy lindo, Luciano. No sé si ese es el talento que venís a mostrar, pero si ese es el talento, para mí es un sí”. La risa en el estudio se volvió generalizada. acompañado por aplausos del público, mientras el participante en cuestión se quedó en completo silencio.

“Bueno, Luciano, ya está, ya estás adentro, ¡Bienvenido a Got Talent!”, continuó Peña mientras las carcajadas del resto de los jurados no cesaban y Emir, a su lado, comenzó a apantallarla con su carpeta.Tras el paso de comedia, el joven de 28 años logró emitir palabras, al explicar que su intención era mostrar el trabajo que viene realizando hace dos años.

