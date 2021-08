For Ever se prepara para viajar a Las Parejas

Compartir

For Ever ajusta detalles para el choque del domingo, a las 16, ante el elenco santafesino. Cravero definirá si repite el equipo que le ganó a Douglas Haig o si mueve alguna ficha. Gonzalo Alarcón se recuperó y está para jugar.

Tras la victoria del domingo por 1 a 0 ante Douglas Haig en Pergamino, el “Negro” redondeó una buena primera rueda quedando en la tercera colocación del grupo. Más allá de que hoy por hoy no alcanza para luchar contra un Racing de Córdoba que ganó 10 partidos de 14 y lleva nueve puntos de ventaja, la idea de los dirigidos por Daniel Cravero es seguir enfocados en sí mismos tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y, en caso de ser potable, luchar en el sprint final del campeonato por alcanzar la cima.

For Ever tendrá 14 partidos en tres meses para completar la fase regular, por lo que necesita tener a disposición a gran parte de su plantel. En ese sentido, más allá de que el volante central Gonzalo Alarcón sufrió un golpe en Pergamino, el “5” se recupera bien y Cravero podrá contar con él en Las Parejas. Además, vienen evolucionando bien Cristian Barinaga, Luis Leguizamón y Maximiliano Osurak, que en la práctica del martes se sumaron a los trabajos de campo con el resto del plantel y se recuperan de distintas molestias que les impidieron estar en los últimos compromisos.

Si Cravero decide repetir, el equipo que saltará a la cancha en Las Parejas será: Gastón Canuto; Marcos Fissore, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

Enfrente estará el ascendente Sportivo Las Parejas (está cuarto, con 20 puntos), que ganó cuatro de los últimos cinco partidos. El “Negro” viajará al viernes por la noche para visitar al elenco al que derrotó en la primera ronda por 3-1 en el “Juan Alberto García.

Toda la 16º fecha

Sábado 07-08

-A las 15, Boca Unidos de Corrientes-Central Norte de Salta. Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Fernando Brillada y Rodrigo López. Cuarta: María S. Ríos (todos de Resistencia).

-A las 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta-Unión de Sunchales. Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Emiliano Silva (La Rioja). Cuarto: Walter Ruarte (La Rioja).

Domingo 08-08

-A las 14.45, Douglas Haig de Pergamino-Racing de Córdoba. Árbitro: Nahuel Viñas (Alcorta). Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Carlos Mihura (Mercedes). Cuarto: Lucas Caballero (Villa Constitución).

-A las 15, Juv. Unida de Gualeguaychú-Crucero del Norte. Árbitro: Jorge N. Sosa (Corrientes). Asistentes: Ernesto Callegari (Mercedes) y Ángel Ayala (Corrientes). Cuarto: Andrés Franco (Corrientes).

-A las15.30, Sarmiento-Defensores de Villa Ramallo. Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná). Cuarto: Santiago Folmer (Victoria).

-A las 16, Sportivo Las Parejas-For Ever. Árbitro: César Ceballo (Córdoba). Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Emanuel Serale (Córdoba). Cuarto: Sebastián Osudar (Rosario).

-A las 16, Sp. Belgrano de San Francisco-Defensores de Pronunciamiento. Árbitro: Pablo Núñez (San Juan). Asistentes: Gabriel González (San Juan) y Marcos Guzmán (Pascanas). Cuarto: Matías Billone Carpio (Córdoba).

-Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.

