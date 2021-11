Formosa dirá presente en la XXVII Edición del Súper Seven del Nordeste

Compartir

Este sábado comenzará a disputarse una nueva edición del Super Seven del Nordeste, donde el Taraguy Rugby Club vuelve a preparar una gran fiesta, donde estará en juego la Copa de Oro “Vicente Rosello”.

La XXVII edición del Super Seven del Nordeste, en homenaje a “Vicente Rosselló” como cada año en el Club Taraguy se pondrá en marcha este sábado el clásico torneo en la modalidad de 7 jugadores. Para esta fiesta después de un año de pausa obligada, la agenda será intensa, dos jornadas intensas a pura fiesta, música, pileta y muy buen rugby, para todos los gustos.

Para este edición la organización preparó el tradicional Seven de Mayores con clubes de Buenos Aires, Mar del Plata, Salta, Misiones, Formosa, además el Seven de Infantiles “Nico González Vilas”, el la segunda edición del Seven de Gordos y llega el Primer Super Seven de hockey en la pista sintética. Y además en las canchas de Taraguy se jugarán las finales del torneo Oficial de la URNE de Menores de 15, 16 y 18 años.

Aquella edición que se puso en marcha en 1994 en el Club Huracán, año a año fue creciendo como una manera de recordar al querido “Vicente Rosselló”. Ya es una fecha fija en el calendario de seven nacional, y los clubes de todo el país. Ya confirmaron su participación los 6 clubes de primera de la URNE, Curne, Regatas, Sixty, San Patricio, Aranduroga y Taraguy.

De afuera llegarán Regatas de Bella Vista y Pueyrredón, de la Urba, mientras que de Salta llegarán Jockey Club, Universitario y Gimnasia y Tiro, de salta. Este año se suma Universitario de Mar del Plata. Mientras que desde Posadas se suman Tacurú, Capri y Lomas y además participarán las selecciones de seven de Nordeste y Formosa que se preparan para el Seven de la República. A todo esto, se suman a la fiesta, los Menores de 16 y 17 años de Universitario de Salta, que disputarán amistosos con clubes correntinos, quienes tendrán su momento de competencia.

Serán dos jornadas a puro rugby, el club está trabajando para que, como cada año, el club sea una fiesta, y quienes visitan Corrientes puedan disfrutar del mejor nivel de rugby y una muy buena y variada oferta gastronómica y de espectaculares promociones de los sponsors. A todo esto, el domingo a la fiesta de cierre, para disfrutar de un sunset lleno de color y muy buena música. Las entrada costarán 200 pesos por persona para vivir una jornada extensa con todos los servicios y el estacionamiento costará 100 pesos.

Los grupos

Zona A: Universitario de Mar del Plata, San Patricio A y Taraguy B

Zona B: Universitario de Salta, Aranduroga A e Invitación VII

Zona C: Pueyrredón, CURNE y CAPRI

Zona D: Regatas Bella Vista, Sixty y Tacurú

Zona E: Taraguy A, Jockey de Salta B y Lomas

Zona F: Jockey A, Regatas Resistencia y San Patricio B

Zona G: Gimnasia y Tiro de Salta, Nordeste y Aranduroga B.

Fixture

Cancha 2: 16: San Patricio A vs. Taraguy B; 16.20: Aranduroga A vs. Invitación VII; 16.40: CURNE vs. CAPRI; 17.00: Sixty vs. Tacurú; 17.20: Jockey Club B vs. Lomas; 17.40: Regatas Resistencia vs. San Patricio B; 18.00: Nordeste vs. Aranduroga B.

Cancha 1: 17.30: Universitario de Mar del Plata vs. Taraguy B; 17.50: Universitario de Salta vs. Invitación VII; 18.10: Pueyrredón vs. CAPRI; 18.30: Regatas de Bella Vista vs. Tacurú; 18.50: Taraguy A vs. Lomas; 19.10: Jockey A vs. San Patricio B; 19.30: Gimnasia y Tiro vs. Aranduroga B;

19.50: Universitario de Mar del Plata vs. San Patricio A; 20.10: Universitario de Salta vs. Aranduroga A; 20.30: Pueyrredón vs. CURNE; 20.50: Regatas de Bella Vista vs. Sixty; 21.10: Taraguy A vs. Jockey Club B; 21.30: Jockey Club de Salta A vs. Regatas Rcia; 21.50: Gimnasia y Tiro vs. Nordeste.

