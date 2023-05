«Formosa está atrapada entre dos acechanzas»

Según el análisis socioeconómico del educador social José Yorg, concluyó que “la crisis económica y financiera argentina y su cercana devaluación, más la crisis institucional y política del Paraguay se constituyen-a mi juicio- en dos variables no controladas que acechan inexorablemente a la provincia de Formosa”.

Dijo Yorg que “la hipótesis principal que sostiene mi análisis deriva del actual modelo de desarrollo argentino, filtrado por una visión y acción neoliberal que encuentra ya sus límites en aspectos concretos en la vida cotidiana del pueblo, creciente pobreza y desesperanza, pero además en el horizonte cercano se visualiza una devaluación y ya conocemos sus efectos negativos».

“Por otro lado, la crisis política profunda del Paraguay evidencia inexorablemente los límites de la democracia representativa y sobre todo la deuda histórica con el pueblo que reclama mejor vida, esa crisis afecta no sólo políticamente sino afectivamente a Formosa por los lazos familiares que existen y esa circunstancia genera ya desconcierto”, agregó.

Desarrollo con base cooperativa

“TECNICOOP sigue con mayor fervor apostando y sugiriendo planes de desarrollo económico alternativo en razón al agotamiento del actual modelo argentino que incide en todas las provincias, puesto que el desarrollo económico no puede progresar en los límites de un país desindustrializado, despolitizado y sobre todo que demore la acción de las cooperativas”, aseguró.

Hizo notar Yorg que “la creciente demanda de trabajo, estudio, salud, vivienda, etc., no pueden ser satisfechas en los estrechos límites impuestos por un modelo económico y social ya atrofiado, agotado y sin posibilidades de soluciones”.

“Por tanto y ante la realidad de crisis económica irreversible del actual modelo productivo, instamos a los decisores políticos y a las demás parcialidades políticas partidarias a poner toda sus energías en promocionar el desarrollo con base cooperativa”, cerró José Yorg.