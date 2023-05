Secuestraron un automóvil con adulteraciones: el rodado fue robado en la provincia de Buenos Aires

Durante control de rutina, efectivos de la Dirección General de Policía Seguridad Vial detectaron adulteraciones en la identificación de un automóvil y las chapas patentes no eran las originales, de material metálico, erradicación total de número de chasis, número de motor adulterado y falta total del stickers del chasis.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 21:30 horas del lunes último, cuando los efectivos de seguridad vial desplegaban un control de rutina en calle 16 de Julio y avenida Gendarmería Nacional, de esta ciudad.

En medio de la verificación de un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 29 años, acompañado de otro de 27 años, los policías detectaron que ambas placas de dominio del rodado no eran originales, de material metálico, por lo que se le solicitó al conductor las documentaciones exigidas para circular, pero no las tenía.

Tras la supervisión, se advirtió que el número de chasis fue sacado completamente y que la numeración del motor estaba adulterada, más la falta total de stickers del chasis.

Luego solicitaron personal de la Comisaría Cuarta y de la Dirección General de Policía Científica, quienes realizaron las diligencias de verificación, estableciéndose las numeraciones originales, que presenta un pedido de secuestro desde agosto del año pasado de la provincia de Buenos Aires.

Ante la situación, se procedió al secuestro del rodado y el conductor quedó detenido, a disposición de la justicia.

