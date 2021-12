Formosa marcó récord histórico en el consumo de energía eléctrica

Compartir

El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de REFSA Electricidad, contó que las altas temperaturas dejaron el récord histórico en el consumo de energía eléctrica en Formosa y gracias a la planificación y las obras materializadas por el Gobierno provincial, el sistema respondió a la fuerte demanda.

“Este lunes y el martes marcamos el récord de consumo en la historia de Formosa, con 400 millones de vatios”, precisó el funcionario.

En este punto, hizo notar que “tenemos que hacer un poco de memoria porque en la Estación Transformadora Gran Formosa, donde llega la línea de 500 mil voltios, teníamos un solo transformador de 300 millones de vatios y fue una gran lucha de nuestro Gobierno provincial, a través del gobernador Gildo Insfrán, porque el Gobierno Nacional anterior no nos dejaba poner en servicio el segundo transformador de potencia”.

“Ahora sí lo tenemos habilitado y es de 300 millones de vatios, o sea que tenemos a disposición los 600 millones de vatios, de los cuales ya estamos consumiendo 400”, subrayó.

Y no dejó de plantear “qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido este segundo transformador” ante estas elevadas temperaturas que se vienen registrando en estos días, en el inicio del verano.

“Esa es la planificación de Formosa que fue truncada durante el anterior Gobierno Nacional, esperando que nos vaya mal. Pero no, porque ahora tenemos a disposición todo esto y si bien se presentan algunos problemas en determinados barrios, los vamos solucionando de la manera más rápida posible”, acentuó contundente.

Más obras

Asimismo, el gerente de REFSA Electricidad se refirió a los recientes convenios que firmara el gobernador Insfrán con el subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, en el marco del Programa de Inclusión Eléctrica Nacional (PROINEN) para la ejecución de la obra de electrificación de barrios de las ciudades de Formosa, Las Lomitas y Pirané, con un presupuesto estimado en más de $85 millones.

Tras resaltar que “el Gobernador sigue gestionando contra viento y marea”, el ingeniero Villalba explicó que “este plan se llama PROINEN y es de inclusión eléctrica para barrios carenciados”.

Indicó que en la ciudad capital será “el barrio Municipal, donde hay 174 familias que van a ser favorecidas con estas nuevas líneas y estaciones transformadoras que se van a construir”, mientras que en el caso de Pirané se hará lo propio en el barrio La Esperanza y en Las Lomitas, en el Malvinas para 130 familias.

En ese sentido, realzó que merced a las gestiones del primer mandatario provincial “vienen más obras para Formosa destinadas a ir readecuando todo nuestro sistema de distribución primaria”.

A modo de ejemplo, señaló que “ya está armado el transformador de la Estación Transformadora Nº 12 que está atrás de la Escuela Normal y de la Pileta Olímpica. Se trata de un nuevo centro de distribución que lo está construyendo la Dirección de Infraestructura Eléctrica con un transformador de 20 millones de vatios que ya está armado con todos sus elementos de protección y maniobras”, anticipando que “en los próximos días va a estar en servicio, dando una nueva boca de alimentación eléctrica a esa parte céntrica de la ciudad”.

“También se están construyendo las salidas de las líneas de 33 mil voltios de la Estación 3, que está pasando el barrio La Nueva Formosa, donde hay dos transformadores de 30 millones cada uno”, concluyó.

