Formosa y Nación firmaron el acta de inicio de las obras de BIOFORM por más de $825 millones

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, firmaron ayer el acta de inicio de las obras de la primera fábrica de bionsumos de la provincia y el llamado a licitación para la adquisición de insumos para ésta.

A través del Programa Federal Construir, la inversión es de 825 millones de pesos para la fábrica de bionsumos, mientras que la adquisición de equipamientos a través del Programa Federal Equipar Ciencia significará un desembolso de 670 millones.

La ceremonia formal tuvo lugar en el salón auditorio del Polo Científico y Tecnológico, y contó con la presencia además del vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, la senadora María Teresa González, diputados nacionales, diputados provinciales y ministros del gabinete provincial.

Acompañando a Filmus, llegó el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Pablo Núñez.

En primer lugar, se llevó a cabo la firma del acta de llamado a licitación destinado a la adquisición de equipamiento para la fábrica de bionsumos BIOFORM, y luego de inicio de las obras, a cargo de la empresa Edifikar.

El nuevo edificio tendrá 1100 metros cuadrados y la obra tiene un plazo de ejecución de 420 días corridos.

Seguidamente, tomó la palabra el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Julio René Aráoz, quien enumeró los hechos del quehacer científico y tecnológico de la provincia, destacando los proyectos en marcha.

En este marco, se refirió a la ampliación de la superficie del Polo en 400 hectáreas donde se emplazará una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Además, señaló que, a través de la inversión directa extranjera, se destinará otro predio para la instalación de una planta de producción de arrabio verde (mineral de hierro y caliza), que tendrá un alto impacto económico con la generación de 3500 puestos de trabajo.

Esta planta siderúrgica tiene el objetivo de producir arrabio (mineral de hierro y caliza) utilizando carbón vegetal, con capacidad para producir 144 mil toneladas anuales, a partir de la instalación de un alto horno, y la producción de 340 mil metros de tuberías de hierro dúctil por año; representando un proyecto industrial sostenible y estratégico.

“Esto abre una posibilidad no solo al aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, sino a la incorporación de nuevas especies de rápido crecimiento que responden a una mejora genética progresiva y que fácilmente se pueden implantar aquí”, señaló Araoz.

Explicó que los protagonistas de la producción de carbón los pequeños productores que “tendrán una doble misión no solo producirlo, sino podrán tener acceso a nuevos cultivos en sus parcelas para forestación como alternativa de captación de renta”.

Se refirió también al otro proyecto que está emplazándose en el Polo, una planta piloto de generación fotovoltaica de dos megavatios. “Esta planta además de contribuir a la generación de energía del Polo, permitirá validar paneles solares, que se ensamblarán en Formosa y que ya tienen el concurso de jóvenes graduados en el Instituto Politécnico”.

Consideró Aráoz que “estos hechos no responden a casualidades ni a decisiones que se toman en la coyuntura, sino a la planificación estratégica” con un horizonte temporal fijado en el año 2030.

Valoró el funcionario el ascenso a rango a Ministerio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el año 2019 y bregó por que avance el tratamiento de la ley de financiamiento del sistema.

Fábrica

En cuanto a la fábrica que comenzará a construirse, explicó primero qué son los bioinsumos al señalar que son “bioinsecticidas, biofertilizantes y promotores del crecimiento”.

“En la planta se producirán estos bioinsumos a partir de microorganismos existentes en la naturaleza. Los van a seleccionar y después se los va a cultivar, se los validará y poner en territorio, en aplicación sobre los cultivos”, enumeró.

Sostuvo que “aquí entra la política, porque fue la decisión de nuestro Gobernador que los primeros destinatarios de estos productos, van a ser nuestros pequeños productores agropecuarios”.

Agregó que los paipperos tendrán la oportunidad de aplicar estos bionsumos, con una asistencia técnica del Estado, “de impactar cada vez menos en el ambiente, de acercarse cada vez más a la certificación de cultivos orgánicos y por supuesto con una expectativa de una mayor captación de renta”.