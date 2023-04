Tributos municipales: hasta el 12 de mayo se puede acceder al pago anual anticipado

Los vecinos que accedan a pagar de manera anticipada las tasas municipales podrán contar con hasta un 35% de bonificación en los intereses y la fecha para realizarlo se extendió hasta el 12 de mayo inclusive. «Todo esto después redunda en beneficios para el vecino», manifestó el contador Sebastián Rojas, Director de Agencia de Recaudación Municipal, al Grupo de Medios TVO.

«Esta vigente hasta el día viernes 12 de mayo la posibilidad de acceder a un importante descuento para pagar de forma anticipada las tasas municipales que tienen una liquidación anual. El descuento en general es del 20% y puede llegar a un 25% cuando el vecino hace la liquidación en su domicilio con la clave fiscal municipal», agregó Rojas.

De esta forma quienes accedan a pagar las tasas municipales de forma anticipada de manera presencial en las oficinas de la municipalidad podrán acceder al descuento del 20% de los intereses, mientras que optando por hacerlo de forma remota con la calle fiscal, este beneficio aumenta al 25% de bonificación. Pero el descuento puede ser mayor y llegar al 35% inclusive.

«Además de esto hay un 10% adicional para aquellos vecinos que estaban al día al 30 de agosto del 2022, cuando salió la moratoria. Con eso llegan hasta un 35% de bonificación en el pago anual», explicó el funcionario.

Las tasas que pueden pagarse de forma anticipada son la tasa única de servicios, la tasa de utilización de la vía pública y el impuesto inmobiliario del año 2023. Las bonificaciones aplican a todos los contribuyentes de la ciudad y se aplican por sobre los intereses de quienes incluso no hayan ingresado la moratoria.

En este sentido el Director de la Agencia de Recaudación indico que «el vecino que no se adhirió a la moratoria y tiene una deuda, cuando se pone al día tiene un 10% de descuento en general. El contribuyente que hace el pago anual va a pagar sobre el capital, un 25% o 35% menos si no hay intereses».

Cabe señalar que la recaudación municipal mediante las tasas tributarias que aplican en la ciudad, permiten el financiamiento para la ejecución de obras y el mantenimiento de los servicios que presta la comuna en ejido. Pese al difícil contexto inflacionario, al mes de abril la cantidad de vecinos que realizo los pagos, se aproxima al total que lo realizó en el año 2022.

«No somos ajenos a las altas tasas de inflación que afectan a los comercios y a las familias y que se trasladan a la recaudación municipal, no obstante eso el pago anual, en la última evaluación que hicimos a principios de mes, estaba en 48.300 pagos anuales recibidos, en todo 2022 fue de 55.000 en total», señaló Rojas.

