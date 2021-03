Formoseño fue nuevamente premiado por la industria láctea en Nueva Zelanda

Compartir

El Técnico en Agronegocios, Diego Gómez Salinas, egresado de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se llevó el premio de mejor Gerente de lácteos del año de la categoría 2021 Taranaki Dairy Manager of the Year en Nueva Zelanda.

Los Premios de la industria láctea Taranaki 2021 Share Farmer of the Year no son ajenos al programa, ya que han ganado las categorías Farm Manager y Dairy Trainee en diferentes regiones anteriormente.

El sábado por la noche, completó la categoría trifecta al ganar el premio Taranaki Share Farmer of the Year 2021. La cena de premiación anual de la región se llevó a cabo en el TSB Hub en Hawera con el formoseño, Diego Raul Gomez Salinas nombrado Gerente de Lechería Taranaki del Año 2021 y Sydney Porter el Aprendiz Lechero Taranaki del Año 2021.

El ganador de la categoría 2021 Taranaki Dairy Manager of the Year fue Diego Gómez, graduado en la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa.

El premio fue $ 5,800 y tres premios al mérito, había quedado tercero en la misma categoría en 2020.

Es gerente de la granja de la propiedad de 142ha de Michael D Burr Trust, ordeñando 380 vacas en Stratford.

Gómez Salinas inició su carrera como profesional de la agroindustria en Argentina, donde fue profesor e investigador en una Universidad Argentina. Llegó a Nueva Zelanda en 2009 para aprender sobre la producción lechera y cree que las granjas lecheras de Nueva Zelanda son excelentes modelos a seguir para otros países.

“La industria láctea es muy compleja en la que te ves involucrado en escenarios diferentes y desafiantes año tras año”, dijo.

“La capacidad de la industria en Nueva Zelanda permite que todos los que quieran formar parte de ella se involucren y crezcan”.

Disfruta pasar tiempo con esta esposa y sus dos hijos y cree que si haces lo que realmente te encanta, todo es agradable.

“Ser administrador de una granja es un gran éxito para mí, ya que es difícil encajar y sentir que perteneces cuando vienes del extranjero”.

“Tener un alto nivel de responsabilidad es un gran privilegio y una prueba de que la resiliencia y el trabajo duro dan sus frutos”, señaló.

“Mi objetivo es lograr la producción agrícola todos los años”, cerró.

Diego planea continuar su trayectoria profesional con metas agrícolas futuras de leche en participación y propiedad de granjas.

