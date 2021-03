Formoseños aseguraron que recorren supermercados para “buscar precios”

Compartir

Formoseños consultados por el Grupo de Medios TVO aseveraron que ante el reiterado aumento de precios en las mercaderías y productos en general, recorren diferentes supermercados de la ciudad en busca de precios, lo que ayuda a la economía familiar y permite que puedan llegar a fin de mes.

“Los precios suben todos los días, el aceite es lo más caro, uno deja de comprar muchas cosas porque todo aumenta, cada vez compramos más poco, carne ni que hablar, ya no existe en nuestras ollas”, dijo una vecina consultada.

Asimismo aseveró que pese a hacer economía, “no me alcanza el sueldo porque cobro la mínima, llegamos a fin de mes como podemos porque encima pagamos impuestos, compramos mercadería para comer y algunos remedios, todo va sumando y no llegamos”.

De la misma forma otro vecino señaló que “los precios están accesibles en algunas cosas, en otras están muy caras en todos lados, hay que recorrer, hay cosas que se mantienen como los productos de limpieza y demás, después la mercadería sí aumenta todo el tiempo”.

“El sueldo no alcanza, hay que hacer magia, saber comprar, las que somos amas de casa tenemos que saber comprar para hacer rendir la plata, que alcance, sabemos más o menos el gasto mensual, cómo tenemos que gastar y cuidar la plata, es la única manera, estos últimos meses tuve que dejar de comprar algunas cosas, sobre todo golosinas, cosas dulces, es la única manera de hacer economía, comprando lo justo y necesario”, expresó otra pobladora.

Otro vecino dijo que “los precios de manera constante están subiendo, es una cosa que no se puede creer, una semana están a un precio, la otra semana están más caros, lo que más noto es que varían en distintos lugares, hay que ir buscando precios, en algunos lugares ciertas cosas están más baratas y en otras también entonces hay que recorrer, yo hago eso, compro algunas cosas de un lugar, otras de otro lugar, hay que recorrer, es la única manera, los precios suben y varían en las distintas casas comerciales”.

“Nosotros tenemos un emprendimiento de gimnasios y no nos dejan trabajar, estamos en el horno, los fines de semana hacemos pollo a la parrilla para vender, hacemos todo tipo de changas, estamos viviendo al límite y a veces no llegamos, nos ayudan los familiares y hay que pagar cuentas sobre todo porque eso no espera, tenemos que ponernos, más los que pagamos alquiler, tenemos que pagar luz porque no nos esperan, la estamos peleando, ya realmente no se aguanta más, estamos esperando que nos dejen trabajar, eso pedimos”, señaló, aprovechando para reclamar la vuelta a la actividad.

“Apenas una bolsita de mercadería con dos o tres cosas y ya son mil pesos, la peleamos como podemos, no nos queda otra, es dolorosa la situación, tenemos criaturas y tenemos que seguir, la leche está cara, el aceite también, un litro sale una fortuna y lo que me sorprende es que nadie se queja, casi 400 pesos piden por un litro y medio de aceite cuando acá los sueldos son bajísimos, es muy triste”, opinó otro poblador.

“Para mí los precios están bien dentro de todo, o quizás me pasa a mi porque llevo menos cosas, me alcanza porque soy sola, no tengo que cuidarme ni nada, pero sé que las familias la están pasando mal, yo aprovecho y compro lo que quiero. Lo poco que llevo siempre está al mismo valor, incluso hay cosas que están más baratas así que saco provecho”, dijo otra formoseña.

“Los precios están más o menos, según lo que yo siento no suben ni bajan, están iguales que siempre, la leche subió un poco y es lo que más se usa en las familias, sobre todo los que tienen chicos chiquitos”, expresó.

“Sería bueno que dejaran de aumentar los precios, es imposible llegar a fin de mes, comprando solo mercadería y sin llenar un carrito ya son más de 5 mil pesos, la inflación es agobiante y se nota, hay que hacer malabares para llegar a fin de mes”, aseguró otra vecina consultada.

