Fórmula 1: esta semana se iniciarán los ensayos de pretemporada en Bahréin

La Fórmula 1 tendrá desde el viernes sus ensayos de pretemporada en el trazado de Bahrein, dos semanas antes del primer GP de la temporada.

El Mundial de Fórmula 1, edición 2021 ya inició la cuenta regresiva. Las presentaciones han quedado (prácticamente todas) atrás; los ‘ensayos’, disfrazados de ‘filming day’, ya han dado los primeros datos a los equipos. Y ahora sólo resta el traslado hacia Bahrein, donde el próximo fin de semana tendrá lugar la única tanda de test de pretemporada.

Las tres sesiones, inicialmente previstas en Barcelona, se retrasaron y se trasladaron a Bahrein, donde servirán además para definir los ‘set up’ de la carrera inaugural del campeonato, quince días después en ese mismo escenario de 5.412 metros.

Los equipos se definieron por Bahrein por razones logísticas y de costos, pero también sabiendo que sacrificaban algunas ventajas que hubieran tenido en Barcelona.

¿Hubiera sido mejor

Barcelona que Bahrein?

En Barcelona tendrían un circuito donde es posible tener más datos. Lo podrían comparar con otras pretemporadas, pero el trazado catalán tiene una zona final lenta, el tercer sector, que da amplitud de datos que no se encuentran en Bahrein. El largo ‘curvonne’ pone en evidencia otras características del auto. Bahrein, por el contrario, es menos exigente aerodinámicamente y no tiene zonas particularmente lentas. También cambia el asfalto; el de Bahrein es mucho más ‘agresivo’ con las gomas.

En pocas palabras, Barcelona es mucho más interesante para el global del campeonato, mientras que Bahrein es más específico. Pero aquí, en Bahrein, no hay que olvidar que se corrieron dos carreras al final de la pasada temporada, así que puede dar a los equipos una idea de cómo se ha mejorado en el receso con los cambios, pocos, que han podido introducir los equipos. Tendrán una comparación mucho más directa de los progresos realizados. Progresos que quizás sean más difíciles de evaluar desde fuera.

Quizás ello implique que los test de Bahrein pueden ser más representativos del valor de cada equipo. Con pocos días de pruebas y teniendo la oportunidad de preparar la primera carrera, parece más complicado el ‘esconder’ el verdadero potencial del auto nuevo.

Hay más cosas que varían entre Bahrein y Barcelona. La temperatura es una de ellas. En este sentido, la isa del golfo está mejor posicionada que Barcelona: sus 20 grados deben ser mucho más interesantes para probar gomas que los apenas 10 habituales en esta época del año en Montmeló. No habrá peligro de nieve o temperaturas gélidas… pero por el contrario siempre existe el riesgo de que el viento ensucie la pista con arena.

En cualquier caso, los equipos esperan poder tener más información sobre la degradación de los neumáticos y su resistencia, el conseguir la ventaja de temperatura idónea de funcionamiento de los mismos. Es importante porque las gomas de este año han cambiado, tienen carcasas reforzadas y puede ser más complicado llevarlos a temperatura.

Con menos de dos semanas entre el final de los test y los primeros libres, el tiempo de análisis de los datos dismunuye notablemente. Para los pilotos que debuten, que retornen o que hayan cambiado de equipo.

Bahrein tiene otro problema y es que está a casi siete horas de Londres, no a hora y media como Barcelona. Esto quiere decir que es más complicado llegar con piezas de un día para otro. Más que nunca los pilotos deberán tenerlo en cuenta en la hora del ensayo a fondo, pero volviendo con el auto entero a los boxes.

