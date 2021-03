Jorge Lanata fue tratado por una arritmia cardíaca y una trombosis en una pierna

Compartir

Linkedin Print

Luego de haber sido internado el domingo en la Fundación Favaloro, Jorge Lanata fue tratado “exitosamente” ayer por la mañana por una arritmia cardíaca y una trombosis en su pierna izquierda y se recupera de forma positiva. En medio de un gran hermetismo de su entorno, con información que fue llegando a cuentagotas -llegó a decirse que podría ser operado-, los doctores Matías Fosco, director médico, y Pablo Raffaele, jefe de Unidad Renal, firmaron el parte difundido en horas de la tarde donde anunciaron las prácticas realizadas al periodista.

“Se le trató exitosamente la arritmia cardíaca, y por su patología arterial periférica se realizó una angiografía del miembro inferior izquierdo, y posterior revascularización por angioplastía”, se lee en el comunicado, donde también se asegura que “la evolución clínica inmediata, posterior a ambos procedimientos, es satisfactoria”. El conductor permanecerá en el hospital “para un adecuado control de los tratamientos”.

Anoche, luego de ingresar al sanatorio, el parte médico precisó que Lanata había sido internado para “la adecuada preparación del tratamiento de una arritmia cardíaca y una evaluación angiográfica (estudio de vasos sanguíneos) de una enfermedad arterial de miembros inferiores”. No obstante, no trascendió cuál fue el procedimiento realizado para atender la arritmia.

Una semana atrás Lanata ingresó al centro médico, ubicado en el barrio Monserrat, para una serie de estudios clínicos ya programados. Como por protocolo se le realizó un hisopado, y además se aisló a su equipo de trabajo de Radio Mitre (lo productores y técnicos que lo asisten para salir al aire todas las mañanas desde su casa), se especuló con la posibilidad de que su internación era por coronavirus. El periodista, de 60 años, se encuentra en el grupo de riesgo por haber sido trasplantado en 2015, pero el resultado negativo aportó tranquilidad.

“Se ha descartado infección por COVID-19 y el paciente recibe tratamiento antibiótico debido a una infección de la piel en el miembro inferior izquierdo. La evolución clínica es muy satisfactoria”, informaron desde la fundación por esas horas. El jueves Lanata recibió el alta. Pero apenas tres días después tuvo que regresar al sanatorio.

En 2019 el ex conductor de PPT fue internado en cinco oportunidades. Primero por una La primera vez gastroenteritis, que lo obligó a permanecer en el hospital por dos semanas. Meses después fue atendido por haber contraído otros virus: conjuntivitis y gripe A. Y en noviembre de ese año una fuerte caída en la puerta de la radio demandó el tratamiento más prolongado, colocando en pausa su actividad profesional: pasó dos meses en el Fleni por la fractura de una vértebra lumbar.

“El laburo acá es muy bueno porque lograron que caminara un montón. Estoy en una etapa preolímpica. No hacía gimnasia desde el colegio, donde hacía ejercicios una vez por semana. Ahora hago dos veces por día”, contó Lanata en diciembre de aquel año sobre su trabajo en el centro de rehabilitación.

En los primeros días de 2020 fue operado con éxito en el Hospital Presbiteriano de Nueva York: se le realizo una cifoplastía, indicada para calmar el intenso dolor que le producía la vértebra, que no terminaba de sanar. Por el tipo de intervención -corta, ambulatoria y efectuada con anestesia local- pronto recibió el alta y pudo regresar a la Argentina -había viajado con Bárbara Lanata, su hija mayor, y un asistente- casi de inmediato. Aquí debió continuar con los tratamientos para solucionar sus problemas renales y tratar su sobrepeso.

Compartir

Linkedin Print