Fórmula 1: Hamilton logró en Rusia su victoria N° 100

Compartir

Linkedin Print

En una carrera dramática por la lluvia sobre el final, Hamilton triunfó; gran remontada de Verstappen, que largó último y fue 2°; Norris la perdió al final.

Victoria número 100 para Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes hace historia en la Fórmula 1 al llevarse el triunfo en el Gran Premio de Rusia, en Sochi, y se impuso con Mercedes en una carrera dramática, por la lluvia que apareció sobre las últimas vueltas.

Histórica victoria de Hamilton, con su centésimo triunfo. Más allá del gran logro de Hamilton, que le permite saltar a la punta del campeonato, Max Verstappen (Red Bull) fue el gran protagonista de la competencia, al largar último y llegar en el segundo lugar. El podio lo compeltó el español Carlos Sainz, con Ferrari.

Quien protagonizó casi toda la carrera fue el británico Lando Norris, que con su McLaren lideró en buena parte del GP de Rusia, pero sobre el final se equivocó frente a la lluvia y terminó en el 7° lugar.

La competencia comenzó con el duelo adelante entre Norris y Sainz. El piloto de McLaren defendió la punta, mientras que Sainz se preocupó más por los que venían detrás de él, ya que marchaban Russell, Stroll y le mismo Fernando Alonso, que entró pasado en la curva cerrada y transitó pro la zona pintada, teniendo luego que devolver lugares.

Lewis Hamilton no fue agresivo. Al contrario, con una actitud conservadora, se mantuvo expectante, a tal punto que cayó del cuarto al séptimo lugar.

En el fondo, las miradas estaban puestas en Max Verstappen, que con su Red Bull también tuvo un pequeño despiste, aunque luego se recuperó.

Y desde atrás también, gran largada de Charles Leclerc, que con su Ferrari compartía la última fila junto con Verstappen, y en la primera vuelta ya ocupaba el 12° puesto.

La carrera se estabilizó. Adelante pelearon por la punta Sainz y Norris, que pasó a la punta en un muy buen sobrepaso.

De a poco, Verstappen avanzaba en el clasificador. A mitad de carrera se metía en el séptimo puesto, mientras que en la punta Norris aventajaba a Hamilton, ya en el segundo lugar, por 11 segundos.

La estrategia de McLaren fue estirar lo más posible el ingreso de Norris a los pits para el cambio de neumáticos.

Finalmente en el giro 37, a 16 del final, Norris tomó nuevamente la punta de la carrera, con Hamilton a menos de 5 segundos de diferencia, mientras que Vertsappen se ubicaba en el sexto puesto, detrás de los dos punteros, Sainz, Ricciardo y Pérez.

A 8 vueltas del final llegó el agua. Una llovizna comenzó a sorprender a todos. Y llegaron las incertidumbres. Las gotas no complicaban en pista, aunque aumentaban el dramatismo para el resto de la competencia en Rusia.

La lluvia se hizo cada vez más intensa. Y los recaudos de los pilotos se agigantaban. Hamilton asediaba a Norris, aunque ambos perdían el control en algunos sectores.

A cuatro vueltas del final, todos entraban a cambiar neumáticos para lluvia, salvo los dos punteros. Pero Mercedes tomó la iniciativa y Hamilton cambió neumáticos.

Norris la porfió hasta el final con las slicks pese a que la lluvia era cada vez más intensa. Y no pudo defender la punta, ya que se hizo intransitable su andar.

Finalmente en la última vueta Norris debió entrar para cambiar neumáticos, mientras que Verstappen saltó al segundo lugar en una gran remontada sobre el final.

El campeonato lo lidera Hamilton, con 246,5 puntos, sobre 244,5 de Verstappen, y 151 de Bottas. La próxima fecha será el 10 de octubre, con el Gran Premio de Turquía.

Compartir

Linkedin Print