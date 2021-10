Fórmula 1: retrasarían un año las nuevas reglas deportivas

Compartir

Si bien los equipos están de acuerdo con mantener las nuevas normativas técnicas para 2022, las nuevas reglas deportivas pasarían a 2023.

La Fórmula 1 se encuentra en una encrucijada cada vez más compleja a medida que se acerca 2022. Es que en la próxima temporada se supone que deberían comenzar las nuevas reglas técnicas y deportivas, pero los equipos han llegado a un acuerdo para que esto no suceda. Según ha dado a conocer el delegado de FIA Michael Masi, las reglas deportivas se retrasarán un año.

Se sabe que la nueva era de Fórmula 1 trae consigo muchos cambios, como el desarrollo del nuevo auto, que ya ha sido presentado como maqueta, es por esto, que los equipos llegaron al consenso de retrasar 12 meses las normativas deportiva de 2022 para tener más tiempo para adaptarse a las reglas técnicas.

«Fue un consenso con los equipos en realidad. Sabía que tenían mucho trabajo por delante, pero varios equipos dijeron que con todas las novedades de los autos nuevos, vamos a hacernos a todos un favor mejorando lo que tenemos», ha comentado el Director de carrera de FIA en ‘GP Blog’.

«Juntemos todos los elementos que cambiarán en 2022 y coloquémoslos en el formato conocido que tenemos porque con todo lo que ya va a pasar el próximo año con el auto nuevo, vamos a apostar por algo conocido en lugar de por algo completamente desconocido a lo que no estamos acostumbrados y a lo que iríamos algo ciegos», ha continuado.

El representante de FIA confirmó que los cambios se harán, pero no la próxima temporada sino que habrá que esperar un poco más para que los Grandes Premios se reduzcan de cuatro a tres días, con la desaparición del Media Day. Masi ha dicho: «Vamos a hacer eso, posponerlo hasta 2023, todos los elementos relevantes que se cambiarán en las reglas de 2022 llegarán con el formato actuar. Vamos a introducir las reglas deportivas nuevas en 2023, es el objetivo».

«Todos los directores deportivos han reconocido de forma clara que con todas las necesidades por covid-19, es algo que preferirían posponer 12 meses», ha agregado para finalizar.

