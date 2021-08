Formula 1: Verstappen hizo el 1 bajo la lluvia

Compartir

El piloto de Red Bull marcó la pole en Spa-Francorchamps, seguido por Russell y Hamilton. Norris tuvo un fuerte accidente.

Bajo condiciones climáticas inestables, se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Media hora antes del inicio de la tanda, cayó un diluvio sobre la zona del circuito de Spa-Francorchamps y eso cambió totalmente la pista. Sin embargo, para la hora del inicio de la clasificación ya no llovía y por el particular microclima de la región, hasta se llegaron a ver algunos rayos de sol.

Con 10 minutos de retraso, se habilitó la pista para la Q1 de 18 minutos de duración. En algunas partes la pista seguía húmeda así que por eso la mayoría salió con gomas de lluvia extrema, a excepción de los Williams que salieron con las intermedias. Esa elección sería la mejor en la primera parte de la tanda, ya que George Russell se puso primero y su compañero, Nicholas Latifi en el segundo lugar.

Todos entraron a boxes para poner los intermedios y se mejoraron los tiempos. Lando Norris terminó siendo el más veloz de la Q1, seguido por Max Verstappen, Lewis Hamilton, “Checo” Pérez y George Russell. Los eliminados fueron: Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen y Nikita Mazepin.

Luego vino la Q2 donde Norris volvió a mostrarse muy rápido y dominó con 1.56.025, segundo fue Hamilton a 20, tercero Bottas a 27. Los eliminados fueron: Leclerc, Latifi, Sainz, Alonso y Stroll, quienes mañana deberán largar detrás del top 10.

Con la pista más húmeda, comenzó la Q3, último corte clasificatorio. Lando Norris fue el primero en abrir vuelta rápida y al llegar a la curva de Eau Rouge-Raidillon, el británico perdió el control de su McLaren y golpeó duramente contra la barrera de neumáticos. Afortunadamente no hubo consecuencias físicas para Norris que se bajó rápidamente del auto y volvió a boxes.

La sesión clasificatoria estuvo detenida con bandera roja por más de media hora. Primero estuvieron retirando las piezas del monoplaza de Lando Norris y luego esperaron a que las condiciones mejoren para poder reanudar la tanda. A las 16:46 (hora de Bélgica) se reinició la clasificación para los últimos 8 minutos y medio. Había dudas sobre qué gomas elegir, pero la mayoría optó por los neumáticos de lluvia intermedios.

Lewis Hamilton se puso adelante con 2.01.552, seguido por Verstappen a 97 y BOttas a 1.54. En el minuto final de la tanda, Pérez subió al segundo lugar y Hamilton llegó a abrir su última vuelta rápida.

George Russell pasó al frente del clasificador con el Williams, pero en el último giro, Max Verstappen lo bajó y finalmente se quedó con la pole position con 1.59.765, segundo terminó Russell a 32 centésimas, tercero Hamilton a 33, cuarto Ricciardo, quinto Vettel, sexto Gasly, séptimo Pérez, octavo Bottas, noveno Ocon y décimo Norris.

Hoy a las 10:00 hs. (hora argentina) se largará el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 a 44 vueltas.

