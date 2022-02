Compartir

Con las altas temperaturas reinantes, tanto los consumidores residenciales como comerciales, vienen registrando un mayor consumo energético, lo que se traduce en mayores costos a pagar a la empresa distribuidora Refsa. En este sentido, la Defensoría del Pueblo llevó adelante un estudio con ingenieros eléctricos de nuestro medio y pudieron determinar que, el 10% del consumo de energía eléctrica en un hogar se produce por aparatos electrónicos conectados en modo “stand by”, es decir cuando los aparatos están apagados y no los estamos utilizando, pero siguen enchufados a la corriente eléctrica.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló en este contexto que, si bien un cargador de celular consume muy poca energía, si todos los productos eléctricos que tenemos en un hogar están encendidos todo el tiempo, se consume mucho más y para ello, “debemos modificar hábitos y tener en cuenta determinada información que nos beneficiará económicamente”.

Del trabajo antes señalado surge que los artefactos que generan un mayor consumo en “stand by o fantasma” son: televisor, decodificador de tv, zapatillas, teléfonos inalámbricos, lámparas de mesa, cargadores de celular, computadoras, impresoras, microondas, lavarropa, secarropa, horno eléctrico. Ahora, para reducir estos consumos fantasmas, se deben desenchufar los cargadores pc, celulares, cuando no los estemos utilizando, además de apagar los monitores de las computadoras, televisores y codificadores.

Por otro lado, los ingenieros eléctricos, señalaron que para disminuir el consumo es necesario saber cómo elegir los electrodomésticos y para ello en nuestro país existe lo que se llama “Etiqueta de Eficiencia Energética”. Es por ello que, al comprar un artefacto, siempre debemos tener en cuenta los niveles de eficiencia energética que van desde la A (verde) a la G (rojo), siendo los de clase A los que nos permiten ahorrar dinero y, en consecuencia, ahorrar energía.

En ese marco se explicó que «este etiquetado se presenta en forma de adhesivo con una barra de colores en escaleras, con letras en orden alfabético que representa un nivel de eficiencia energética. A mayor nivel de eficiencia, menor consumo de energía. Por otro lado, teniendo en cuenta nuestro clima, es imposible que sobrevivamos sin utilizar elementos como: una heladera con freezer de una potencia de 200 W en 30 días consume unos 120 Kwh/mes, este es uno de los electrodomésticos que más energía gasta, especialmente si se guarda la comida aún caliente o no tiene buena ventilación. Un Split con una potencia de 1100w en 30 días consume 396 Kwh/mes, 4 lámparas led con una potencia 48 W consume 17,28 Kwh/mes, un televisor de 40 pulgadas con una potencia de 76 W consume 36,48 Kwh/mes, aquí dependerá del tiempo que esté encendido, pero por la pandemia se la tiene más tiempo prendida, lo cual representa hasta un 12% del consumo del hogar. Un lavarropas Inverter de una potencia de 550w en 30 días consume aproximadamente 16,5 Kwh/mes, un horno eléctrico de una potencia de 1600w consume 96 Kwh/mes y un calefón de 50 lts de 1500w consume 270 Kwh/mes. Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C – Inverter 877,5 Kwh; aire acondicionado de 3500 frigorías F/C – Inverter 1397,5 Kwh, en este caso, el consumo se eleva de acuerdo al número de equipos que se posee en la vivienda y las horas por día que se utiliza, además de su correcta utilización».

Reclamos por daños

a electrodomésticos

El anexo de la Resolución N° 70/12 dispone la obligación del usuario de realizar “una exposición clara y sucinta del hecho que generó el/los daño/s derivados del suministro de energía eléctrica”. Gialluca señaló que, para evitar demoras resulta conveniente realizar un “exposición policial”, en la que se debe dejar constancia de: fecha y hora del siniestro, tipo de daños causados; listado de artefactos eléctricos dañados con indicación de marcas, modelos, series, etc. Para el supuesto de pérdida de mercadería no vencida por corte de cadena de frío, deberá adjuntarse acta de constatación efectuada por escribano público, en la que se detallará minuciosamente: tipo, cantidad, marca, etc., como así también la factura de adquisición correspondiente. Será importante hacer mención sobre la existencia de hechos similares sufridos por vecinos alimentados por la misma red.

Con dicha exposición policial y/o instrumento público y dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles de producido el hecho, se debe concurrir al -EROSP-, sito en Av. Napoleón Uriburu – Este – Nº 57, de la ciudad capital, o remitir vía mail a los siguientes correos electrónicos: atencionusuarioserosp@gmail.com; formosaerosp@gmail.com, acompañando además fotocopia de la última factura de servicio y del DNI del titular del servicio o usuario.

El reclamante que no es titular del suministro deberá presentar documentación que acredite la posesión o tenencia del inmueble o cualquier prueba que evidencie su condición de usuario. Luego de ello, en el lapso de tres (3) días de recibido el reclamo, se verificarán conjuntamente las instalaciones eléctricas del inmueble y sobre la existencia de protecciones reglamentarias; por parte del Usuario, un Inspector del EROSP y el personal de REFSA. “El usuario tiene derecho a designar un Perito Técnico de su confianza para que también participe de la inspección, a su cargo y costo”.

