Francisco Cerúndolo: «Coronar el año como Top Ten sería un lindo desafío»

Tras entrenar junto a su compatriota Diego Schwartzman (114°), el tenista argentino Francisco Cerúndolo (21°) brindó este jueves una entrevista descontracturada a SportsCenter, contando sobre la reciente incorporación de Franco Davín a su equipo de trabajo y sus anhelos durante la próxima temporada.

«Fue una decisión mutua entre Kevin (Konfedarek) y yo. Ya llevamos varios días trabajando juntos. La verdad que muy bien, todo se dio muy sencillo. Él es una gran persona, tranquilo, dice lo que hay que decir. Se unió muy bien al grupo, todo fluyó desde el primer minuto «, destacó el porteño, de 25 años, sobre el exjugador albiceleste, que levantó tres títulos ATP, capitaneó al seleccionado en la Copa Fed y Copa Davis, y luego condujo a los albicelestes Gastón Gaudio y a Juan Martín Del Potro, en las conquistas en Roland Garros 2004 y en US Open 2009, respectivamente.

Por otro lado, el diestro, quien se coronó dos veces en el máximo circuito, destacó su gran 2023: «Creo que fue un gran año, el mejor de mi carrera. Ya el año pasado había sido tremendo, pero haberlo revalidado e inclusive mejorarlo fue algo muy lindo y difícil. Cumplí los objetivos que tenía, espero aprovechar este envión».

«Lo principal es enfocarse en los torneos importantes, los Masters 1000 y los Grand Slam. Mi idea es llegar al Top Ten en algún momento, así que sería vital rendir en esas competiciones porque dan muchos puntos. No lo considero como una presión, sino como un lindo desafío que coronaría el año», expresó el último campeón en Eastbourne, donde se convirtió en el tercer represantante nacional en proclamarse sobre césped, tras Guillermo Vilas y Javier Frana.

«Se viene una gira movida, Hong Kong, Auckland y Australia. El objetivo principal es el Australian Open, pero los dos anteriores también intentaré ganar y salir campeón. El primer torneo siempre es medio tramposo, no compito desde octubre, casi dos meses, así que seguro también sea más de adaptación. Después ya se vendrá la gira sudamericana hasta marzo», manifestó el finalista en Buenos Aires en 2021, que iniciará su temporada en la competencia categoría 250, celebrada por primera vez desde 2002, el cual lo posiciona como el tercer sembrado.

Por último, el mayor de los hermanos cerró subrayando la relación que mantiene con Schwartzman: «Entrenar con Diego siempre es un placer, es uno de los mejores del pais y el modelo a seguir de varios por muchos años. Me enseñó y ayudó mucho mientras daba los primeros pasos».