Fuerte comunicado: la dirigencia de Boca acatará el fallo y las elecciones serán el 3 de diciembre

El «Xeneize» publicó un extenso comunicado asegurando que no apelarán la medida cautelar que presentó un grupo de socios de la comunidad judía. Sin embargo, advirtieron que el club «sufre una persecución» y denunciaron «graves irregularidades» cometidas en la causa.

Luego de darse a conocer que el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°22, a cargo de manera interina por Ricardo Felix Baldomar, ordenó al club a modificar el día de la elección por un planteo que hicieron un grupo de socios que forman parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Boca acatará el fallo y las elecciones se realizarán el domingo 3 de diciembre.

“En virtud de esta orden judicial y en atención que cualquier remedio procesal que se intentara, no haría más que llevar mayor incertidumbre a los socios de la institución habida cuenta del escaso tiempo de cara a las elecciones, se comunica que el Club acatará tal decisión a pesar de las graves irregularidades cometidas en la causa», escribió el club en un comunicado oficial.

Además, remarcó que el club se encuentra “muy dolido y triste de confirmar, una vez más, la persecución de la que está siendo objeto desde hace un tiempo, todos los días, donde no hay límites legales ni éticos, solo un objetivo, dañar al Club y a sus hinchas”.

En ese sentido, el ‘Xeneize’ destacó un cronograma de los “graves antecedentes que rodean el caso» y aseguraron que hubo voluntad del club para dar lugar al pedido de la DAIA de postergar por 24 horas la elección.

“Con fecha 06/11/23 la DAIA presentó al Club una nota solicitando la posibilidad del cambio de la fecha de las elecciones con motivo del Shabat. Ante la importancia del pedido y con el fin de no violentar las normas generales ni los reglamentos del Club, se pidió autorización a la autoridad competente que es la Inspección General de Justicia”, aseguraron.

Sin embargo, advirtieron que “la Inspección General de Justicia respondió que cualquier cambio que se hiciera sin la debida antelación prevista en el estatuto de la entidad consistiría una grave violación del mismo”. “Esto significaba que no había tiempo necesario para hacer el cambio mencionado sin violar el estatuto de Boca. Por ello se le contestó a la DAIA el día 14/11/23 respecto a la imposibilidad de acceder al pedido de cambio, debido al dictamen recibido de la autoridad de control”, sumaron.

Y luego, revelaron que “el día 17 de noviembre la Fiscalía N° 30 a cargo del Dr. Diego Espada recibió una denuncia telefónica de parte de cinco aparentes socios del club de quienes denunciaban actos discriminatorios en su contra habida cuenta de la fijación del acto eleccionario fijado para el día sábado 2 de diciembre de 2023” y que “con esa sola llamada el fiscal interviniente sin comprobar la identidad de los denunciantes y sin exigirles ratificar la denuncia, procedió a dar curso a la misma”.

“Desde la fiscalía se convocó a los letrados del CABJ a una audiencia a celebrarse el día 23 de noviembre de 2023 a las 14:00 hs., donde Boca Juniors estuvo presente como correspondía pero extrañamente ninguno de los denunciantes se presentó. El día de la audiencia 23/11, a las 11:46 horas, antes de la misma, el fiscal pidió al juzgado que se modifique la fecha del acto eleccionario, lo cual hizo que no se entendiera la razón para la que se citaba a Boca a la audiencia que era posterior”, agregaron.

Por último, contaron: “El CABJ puso en conocimiento previamente al dictado de la medida tanto a la fiscalía como al juzgado de tales gravísimas irregularidades –que darán lugar a futuras denuncias penales contra los responsables- pero tanto la fiiscalía como el Señor Juez la desoyeron, avanzando sin más en el dictado de la medida de cambio de fecha de las elecciones, la que dictó a última hora del día 23/11/23, como se dijo anteriormente”.