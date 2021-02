Fuerte discusión de Daniil Medvedev con su entrenador en el Australian Open: lo echó del estadio en pleno partido

Compartir

Las expectativas que existen sobre Daniil Medvedev como candidato del Australian Open se transformaron en presión para el tenista ruso. Durante la tercera ronda, se enfrentaba a Filip Krajinovic y durante el cuarto set ocurrió una situación que llamó la atención al mundo del tenis: el número 4 del ránking ATP echó del estadio a su entrenador.

El enojo se generó durante un pasaje negativo de Medvedev en el partido. Luego de ganar los primeros dos sets por doble 6-3, perdió el tercero 6-4 y las alarmas se encendieron cuando quedó 4-1 en el cuarto capítulo. Camino al asiento para descansar, el ruso levantó un dedo apuntando al sector de su coach, Gilles Cervara, y exclamó: “¡Te volviste loco! ¿Puedes dejarme jugar?”.

El entrenador español, al escuchar el reclamo del tenista, se levantó de su asiento rumbo a la salida. “¡Me voy porque estoy seguro que vas a ganar este partido”, le respondió antes de irse. Finalmente, Daniil perdió el cuarto set 6-3 pero levantó el rendimiento en el último para llevárselo por 6-0 y pasar a la cuarta ronda del primer Grand Slam del año donde enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald.

Después del duelo, el jugador explicó en conferencia de prensa la situación en detalle. “No sé qué se le pasó por la cabeza. Me dejó sólo para que pueda tranquilizarme y estar calmo. Yo como ser humano tengo momentos de frustración, pero los dos queremos ganar”, explicó el ruso. Y agregó: “Él como coach y yo como jugador lo único que queremos es ganar. Irse del estadio era la mejor decisión en ese momento”.

Además, Medvedev reconoció que las peleas son normales en la relación que mantiene con su entrenador. “Tendremos una o dos por año. Capaz una en dos años. Pero hoy ayudó y definitivamente vamos a charlar, no fue algo grave”, explicó. Daniil es considerado uno de los grandes candidatos a levantar el Australian Open y sus chances aumentaron luego de la lesión en el abdominal de Novak Djokovic.

“Nunca es bueno ver a un tenista lesionado. Pero me sorprendió verlo ganando con una dolencia en esa zona complicada. Por eso tiene 18 Grand Slams, es un jugador increíble”, concluyó el ruso luego de ver el partido del número 1 del planeta. El serbio se enfrentará al canadiense Milos Raonic en la siguiente ronda y todos los participantes estarán atentos para ver si podrá continuar rumbo al título con esa lesión más que molesta.

