Fuertes críticas de la oposición tras el fallo contra Argentina por YPF: «Que la plata la ponga el kirchnerismo»

Tras darse a conocer el fallo adverso en el juicio por la expropiación de YPF, donde Argentina deberá negociar para evitar pagar USD 16.000 millones, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y otros dirigentes de la oposición criticaron con dureza al gobierno kirchnerista por esa decisión tomada en abril de 2012.

“Qué lástima que la mayoría se dejó llevar por esta locura destructiva”, señaló el ex presidente en la redes sociales. Macri incluso compartió un viejo tuit de Cristina Kirchner en el que lo acusa, junto al PRO, de haber “votado en contra de la recuperación en 2012″.

Javier Milei (La Libertad Avanza), también se expresó de manera crítica. “Aquí una muestra de lo caro que nos cuesta la casta política chorra, parasitaria e inútil. Y eso vale tanto para los K como para JxK”, señaló.

Luego, agregó: “Kicillof es un bruto y los kirchneristas de paladar negro aún más pero nunca te olvides que en esto fueron acompañados por la UCR (hoy JxK)”.

“Que la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos!, tuiteó Bullrich, quien recordó que fue una de las que opusieron “a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución”.

“Ahora que la paguen de su bolsillo. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre”, sentenció la candidata de oposición con miras a las elecciones presidenciales.

Vale recordar que Burford y Eton Park, los demandantes, señalan que 16 de abril de 2012 es la fecha en que Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación. Ese día se envió el proyecto de ley al Congreso de la Nación, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

El Estado argentino, en tanto, sostuvo que los daños económicos deben calcularse a partir del 7 de mayo de 2012, que es la fecha en que entró en vigor la ley.

En la misma sintonía que Bullrich se expresó el diputado Cristian Ritondo, quien aspira a la reelección de su banca y encabeza la lista en la provincia de Buenos Aires. “Kicillof nos sale carísimo a todos los argentinos”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Pagó por el 50% de YPF, 6 mil millones de dólares y, por hacerlo mal, nos condenan a pagar 16 mil millones más, por una empresa que hoy vale 4 veces menos”, especificó sobre la iniciativa del entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Y agregó: “Es el ideólogo de las peores decisiones económicas país: una maquina de generar inflación, pobreza y deuda”.

Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central, también remarcó que Argentina “terminará pagando por YPF mas de 3 veces su valor de mercado hoy”. Y a modo de ejemplo señaló que esa suma representa “más de 3% del PIB”.

Para el ex funcionario de Cambiemos, se trata del “precio de la incompetencia, la corrupción y de tomar decisiones para la tribuna”.

Por su parte, Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, también se hizo eco de los USD 16.000 millones que deberá pagar el Estado; cifra que se convirtió en TT.

“D16.000 MILLONES nos va a costar el desastre que realizó el kirchnerismo de la mano de Kicillof cuando expropió YPF”, indicó Marra.

El diputado Facundo Del Gaiso, de la CC-ARI, también se expresó de manera similar: “El kirchnerismo en el final del saqueo nos deja una deuda de usd 16000 millones x la estatización de YPF y las reservas en 0. Con 150 % de inflación y 40 % de pobres”. Ante este escenario, pidió cambiar el rumbo político y económico a partir de octubre: “#PatoBullrichPresidente 2023″, utilizó como hashtag.

El diputado Maxi Ferraro precisó que este fallo le va a costar USD 355 a cada argentino. “El relato del kirchnerismo, Cristina y Kicillof nos va a costar 16 mil millones de dólares (US$ 355 a cada argentino) por la escandalosa expropiación de YPF”, afirmó el legislador de la Coalición Cívica ARI.

“Desde la Coalición Cívica y Elisa Carrió, en particular, se denunció la maniobra. Existe una clara responsabilidad penal y conductas delictivas por parte de los funcionarios a cargo de la nacionalización de la empresa estatal. Deben pagar las consecuencias”, recordó.

Y luego se preguntó: “¿Qué estaba haciendo Milei que ahora grita por la tele mientras saqueaban nuestro país?”.

En marzo, y luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Distrito sur de Manhattan, en EEUU, falló en contra de Argentina, pero dijo que la empresa YPF no había tenido ninguna responsabilidad en el proceso de expropiación. En ese momento se supo que el país debería pagar. En julio se hizo una audiencia de tres días, donde las partes dieron sus argumentos y sus fórmulas para calcular resarcimientos (en base fechas y el valor de la acciones) y ahora llegó esta decisión.

Relacionado