Fuertes detalles de la discusión final entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo: “Él le dijo ‘no te prometí nada’ y ella le respondió ‘me la jugué por vos'”

Compartir

Linkedin Print

La relación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo se ha caracterizado por sus constantes vaivenes. El último capítulo de su historia de amor se escribió en plena cuarentena, cuando ella se mudó a la casa del futbolista junto a su hijo en común, Morrison.

Sin embargo, después de mostrarse súper melosos y compinches, un día Jimena abandonó raudamente el hogar de Osvaldo en Banfield. ¿El motivo? Paula Varela aseguró en Intrusos que Barón encontró chats de él con otras mujeres.

“No va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas”, afirmó la panelista.

Además, reveló los detalles de la discusión final de Jimena y Daniel: “Tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’. Después, agarró sus bolsos y se fue”.

Compartir

Linkedin Print