“Fuimos a la justicia porque el gobierno del FdT sigue sin pagar a nuestros héroes del 5 de Octubre”

Compartir

Linkedin Print

El diputado nacional Mario Arce (UCR) explicó las acciones que lleva adelante para que se ejecute el resarcimiento a las víctimas y familiares de los soldados caídos el 5 de octubre de 1975 en el Regimiento de Monte 29.

El legislador manifestó que nunca ha bajado los brazos e insistir en avanzar en esta causa, lo hizo en el Gobierno de Cambiemos y se logró el derecho con el DNU 829/19 y ahora con el gobierno Alberto Fernández se realizaron distintas presentaciones administrativas y judiciales, aunque remarcó que el principal problema sigue siendo político”.

La visión setentista de este Gobierno y la falta de autocrítica de lo que hicieron en el pasado, atenta contra la concreción de un acto de estricta justicia”

Al margen de esto remarcó que en derecho administrativo hay un principio básico que es el de continuidad del Estado, que significa que no importa de qué color político sea el gobierno actual, si hay un derecho debe cumplirlo independientemente de quien lo dictó.”.

Tanto el ex ministro Rossi como el actual Taiana que pertenecen al actual gobierno nacional están sujetos a la misma decisión política, porque es una cuestión que ya hace tiempo debería haber estado resuelto.

”Se necesita avanzar porque esta es una causa de todos los formoseños y de los argentinos en su conjunto que excede a los partidos políticos”

Recordó además “que al fin del gobierno de Cambiemos se dio un primer paso a través de un decreto que otorgó el derecho” y agregó “ahora falta la segunda parte que es la reglamentación, dónde se establece quiénes son los que tienen derecho para reclamar y pedir la indemnización, y también una tercera parte que es el efectivo pago”

“El DNU del gobierno anterior no sólo se ha reconocido a los fallecidos sino también a los heridos, y quedan pendiente los demás héroes que tuvieron la suerte de salir ilesos pero tienen daño psicológico”, expresó.

El referente radical enunció que junto a los familiares han hecho presentaciones pidiendo la reglamentación al Ministerio de Defensa, mediante proyectos en el Congreso de la Nación se ha pedido la inclusión en el presupuesto nacional de recursos para poder abonar la indemnización.

Y agregó “En mi última intervención con la presencia del jefe de gabinete Caffiero le pregunté si el gobierno iba a avanzar con la indemnización para los héroes del 5 de octubre pero no obtuve respuesta.

“En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública también solicité al Ministerio de Defensa el estado en que se encuentra la reglamentación”.

Paralelamente a esto, al no tener respuestas inicié una acción de amparo en la Justicia Administrativa de la ciudad de Buenos Aires, el cual hace una semana atrás se ha corrido traslado al fiscal quién ha contestado que la respuesta del Ministerio de Defensa ha sido insuficiente y de cierta vaguedad , tratándose de un derecho reconocido”, advirtió el parlamentario.

Arce dijo ademas” lo importante que los héroes del 5 de octubre y sus familiares a pesar de la pérdida reciente de una gran luchadora como lo fue Jovina luna cómo están todos firmes para continuar y lograr el objetivo del reconocimiento económico, pero también deseamos que en nuestras escuelas los niños puedan aprender que ocurrió ese 5 de octubre de 1975″.

“El Ministerio de Educación de Formosa debe encarar un programa para que se incorporen estos contenidos en la currícula de forma obligatoria, también la posibilidad de un centro de recreación para que sepan cómo ocurrieron los hechos en el Regimiento 29, y en este sentido el reconocimiento de los distintos jefes del RIM que acompañaron siempre a las familias” y fijó “en todo esto se sigue trabajando”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print