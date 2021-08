Vargas:”Esta gestión demostró el compromiso hacia los vecinos”

Compartir

El titular de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Formosa, Julio Vargas, visitó el piso de “Expres en Radio” donde destacó la presencia comunal en todos los barrios capitalinos, aseverando que nunca han dejado de trabajar, teniendo en cuenta que la ciudad ha crecido y que cuentan con los mismos recursos. “Esta gestión demostró el compromiso hacia los vecinos”, aseguró.

“El tema es la basura es algo complicado, es un problema dentro de la ciudad, desde que arrancó la pandemia no paramos excepto los días que por ahí tuvimos inconvenientes con problemas operativos, logísticos, con camiones operarios por la pandemia, también tuvimos personal contagiado por covid, los respuestos no entraban a la provincia por cuidado sanitario pero dentro de todo seguimos trabajando, la recolección domiciliaria diaria no paró nunca si bien hubo barrios que por cuidados o problemas operativos hemos parado un día, gracias a un buen cuidado sanitario que tuvo esta gestión hacia el empleado municipal y cooperativistas se sigue trabajando y lo demuestran estos planes llevados a cabo”, comenzó destacando.

“En esta pandemia se van colocando en diferentes puntos de la ciudad 250 contenedores que se han comprado con recursos propios de la Comuna”, valoró sobre los logros de la Municipalidad, incluso en tiempos de crisis.

Se refirió además a la formación de microbasurales en distintos puntos, “la ciudad ha tenido un cambio impresionante desde que arrancó esta gestión, el intendente Jofré ha dado a la ciudad un cambio turístico impresionante que entre todos desde el vecino y nosotros que trabajamos en esta gestión debemos tomar responsabilidad y cuidar nuestro barrio, estamos llevando al vaciadero municipal entre 320 toneladas de basura diaria entre lo que es recolección domiciliaria no convencional y levantamiento de residuos sospechosos del covid”, detalló.

“La ciudad va creciendo, el equipamiento es igual pero bajo una planificación se va cubriendo todos los barrios, tenemos 154 barrios y el levantamiento de residuos no convencionales teniendo en cuenta que estamos en una época de poda donde la empresa Refsa también hace corte de alta y baja tensión, todo eso se suma, el trabajo es cada vez más grande para la Municipalidad y los recursos son los mismos, eso es lo que hoy tenemos que tener presente, tenemos barrios ejemplares como Lote 4, Malvinas donde se han creado grupos de vecinos que valoran el trabajo de la Municipalidad”, subrayó.

Vargas señaló también que gracias al Plan Bio se han logrado mejoras en muchos puntos de la ciudad. “Desde que arrancó esta gestión pusimos en marcha el Plan Bio que está dando buenos resultados, es la recuperación de espacios, en estos tiempos de pandemia se recuperaron entre 280 y 300 lugares, pero no solo realizamos el Plan Bio sino que hacemos un relevamiento y charlamos con los vecinos para ver cuál es el problema y tratar de solucionar, tenemos que llevar la solución a los pobladores. Cuando charlamos con los vecinos nos explican que la mayoría son gente de otros lados que va a tirar basura a sus sectores”, dijo y aclaró que “todas aquellas personas que arrojen basura a la vía pública y generen un problema ambiental serán sancionadas, la ordenanza 555 habla de eso, esta gestión no viene a perjudicar al vecino, sí a trabajar de forma conjunta, concientizar y tomar como ejemplo grandes ciudades como Entre Ríos donde se habla de basura cero y no hay basura, es toda responsabilidad del vecino, trabajamos en cuatro turnos para mantener una ciudad limpia, ordenada y saludable y hay lugares donde lo estamos logrando con paciencia y bajo un trabajo de concientización hacia el vecino”.

Aconsejó en ese sentido que cuando un poblador observa a alguna persona arrojando basura en la vía pública, “lo ideal sería sacar una foto de la patente del vehículo si es que circula en uno, y se le pasa a Atención al Vecino donde intervenimos para iniciar el acta de infracción”.

En el caso de que sea desde un comercio la infracción, pidió a quienes vean esto “si pueden tomar una foto que quede como evidencia donde se le pasa un número para que pasen la foto de dicho vehículo, hay algunos que circulan con los logos conocidos, ahí pasa al Tribunal de Faltas que toma las medidas para hacerle el acta de infracción y la multa que corresponda a ese comercio por arrojar basura en la vía pública”, explicó.

Destacando la labor de la Comuna, que nunca dejó de estar presente en todos los sectores, aseguró que “esta gestión ha demostrado el compromiso hacia los vecinos y lo demuestra diariamente con los trabajos, eventos que realizan, cada servicio es esencial y en los planes integrales de los barrios tratamos de trabajar y de concientizar, de llevar la solución de lo que tenemos y podemos hacer. El pedido del intendente Jofré es cuidar al empleado municipal, al cooperativista y a los trabajadores de servicios esenciales que creo que se hizo un buen trabajo, se sigue haciendo bajo un cuidado porque no tuvimos muchos contagios dentro del corralón”.

“Ahora estamos trabajando para hacer un programa y trabajar los barrios más limpios, estamos trabajando en un proyecto para ver cómo centralizar y que el propio vecino tome la responsabilidad, con el Plan Integral de Servicios Esenciales el vecino empezó a acercarse, ellos nos agradecen y nos dicen que van a cuidar los espacios que intervenimos”, aseguró.

“Esta gestión vino a hacer un cambio en la ciudad y se demuestra diariamente, pero la única manera de trabajar y tener una ciudad más limpia es que entre todos tomemos la responsabilidad, es muy difícil para esta Municipalidad hacerlo sola, el intendente me transmite diariamente los pedidos porque recorre la ciudad desde horas tempranas hasta altas horas de la noche y ve por ahí los lugares donde hay microbasurales y en forma conjunta trabajamos, la única forma de trabajar es hacerlo con los vecinos tratando de que tomemos como ejemplo cuando el municipio concientiza”, expresó.

“Con el plan integral estamos haciendo un relevamiento con el call center viendo cuáles son los barrios que más necesidad tienen, por ejemplo vamos a estar mirando el barrio San Juan 1 donde nos llegaron varios reclamos, vamos a llegar hasta el barrio 17 de Octubre, viendo las soluciones en los lugares donde hay muchos más reclamos y viendo la necesidad de los vecinos, este servicio es un trabajo que se hace en forma conjunta con todas las direcciones, secretarías y subsecretarías desde la Coordinación de Acción Social, la Dirección de Tránsito con los vehículos abandonados, es un gran trabajo y el vecino colabora de forma conjunta, nos ha quedado antecedentes de los otros barrios donde los vecinos se han comprometido y hemos tenido sectores que se han recuperado y se ha dejado de arrojar basura y la verdad es que eso hace que también tenga un cambio el barrio que trabajamos”, finalizó destacando.

