Fútbol: Brasil goleó 4 a 1 a la selección femenina en el segundo amistoso de la serie

La selección argentina femenina disputó el segundo de los dos amistosos programados ante Brasil para la ventana internacional de septiembre. El conjunto nacional no pudo tomarse revancha de la derrota por 3-1 sufrida el último viernes y sufrió otra dura derrota, esta vez por 4-1, en el duelo que se disputó en el Estadio José Américo de Almeida Filho, más conocido como Almeidao, de la ciudad de Joao Pessoa en Paraíba, y que sirvió como preparación con vistas a la Copa América 2022, torneo que servirá para clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Kerolin, Marta, Dabinha y Yasmin marcaron en las subcampeonas en el Mundial de China 2007 y 7 veces campeonas de la Copa América Femenina (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 y 2018). En tanto que la delantera Mariana Larroquette (Kansas City, de los Estados Unidos) descontó para el equipo dirigido por el debutante entrenador, Germán Portanova, que venía de perder el último viernes por 3 a 1 con el mismo rival, en partido en que descontó con el gol que marcó la mediocampista Florencia Bonsegundo (Madrid Club de Fútbol Femenino).

Portanova tuvo así su segunda presentación al frente del elenco nacional, tras haber asumido el cargo el 26 de julio pasado. En su primer partido como DT de Argentina, el equipo mostró cierta mejora en el orden y en su actitud, aunque no pudo evitar la derrota ante un seleccionado que se ubica entre los mejores del mundo y que tuvo desde el arranque a Marta, una de las futbolistas más destacadas y elogiadas de todos los tiempos.

En el encuentro que se disputó estadio Governador Ernani Satiro de Campina Grande, también del estado de Paraíba, Brasil se impuso por 3-1 con goles de Debinha, Nycole y Angelina. En tanto que el descuento de Argentina lo marcó Florencia Bonsegundo, quien esa tarde hizo su regreso al conjunto albiceleste luego de más de dos de ausencia.

La única baja que tuvo Argentina para el duelo de este lunes fue la de Vanina Preininger. La mediocampista de la UAI Urquiza fue titular en el primero de los amistosos ante la Verdeamarela, pero debió dejar la cancha por lesión en el primer tiempo. Aunque se le hicieron estudios que no arrojaron una dolencia de gravedad, el persistente dolor la dejó afuera del segundo partido de la gira.

“El balance es positivo. Nos juntamos hace unos días con las chicas de afuera y nos unimos con las de la selección local. Las jugadoras interpretaron bastante bien la idea que les pido con la forma en la que fueron a presionar arriba a esta selección que es una potencia y en su país, con cómo jugaron en determinados momentos con toques y como salieron jugando siempre. Eso para nosotros en nuestro comienzo es ganar. El funcionamiento salió muy bien. Obviamente hay que corregir errores, pero estamos por un camino”, analizó Portanova en declaraciones al sitio oficial de la AFA luego del primer choque de la serie.

Cabe recordar que el gran objetivo de Argentina es llegar con rodaje a la Copa América del próximo año, competencia que decidirá la clasificación al Mundial de Australia/Nueva Zelanda 2023.

