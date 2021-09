Karina Jelinek improvisó un vestido con lo que tenía en la valija y sorprendió a sus seguidores

Compartir

“Respondo cinco preguntas y ya me voy”, les dijo Karina Jelinek en una transmisión en vivo desde España a sus seguidores. Es que la modelo es muy activa en sus redes y suele hacer transmisiones en vivo para estar comunicada desde todas partes del mundo con su comunidad. Pero esta vez, sorprendió a todos con un detalle de su look.

Entre las preguntas y comentarios que les iban dejando, alguien quiso saber quién era el diseñador que le había hecho esa pieza. La sorpresa fue que ella misma fue la responsable de esa creación. “¿Les gusta mi vestido?”, les preguntó a los seguidores que seguían el streaming.

“Les cuento que este no es un vestido, es un pañuelo con el que me inventé un vestido. Miren, no tenía nada para ponerme así que lo até, le hice un moño con el mismo pañuelo”, explicó mientras mostraba que tan solo se lo cruzó, le hizo un nudo en uno de sus hombros y le puso una especie de ganchito a la altura de la cintura para que no se abriera tanto.

“No tenía mucho en la valija”, explicó y mostró los riesgos que corría si se movía demasiado: “hay que tener cuidado porque si no lo cerrás se ve la cola, la tanguita”. Lo mismo mostró que pasaba con la parte de arriba, a la altura del pecho, con esta pieza armada de forma artesanal: “acá también hay que tener cuidado por las dudas, porque se escapan”.

Pero ropa no es lo único que le faltaba a esa valija que se nota, armó un tanto despojada de elementos. “No me peiné tampoco, me lavé el pelo pero no tenía peine. Fue una osadía venir a esta fiesta así. A veces vas a un lugar tan hermoso y no la estás pasando tan bien como uno quiere: no tenía peine ni nada, me lavé el pelo, se secó con el viento y así quedó. Aunque sea está limpio, que es lo importante, soy muy limpita”, explicó a cámara mientras se escuchaban voces de fondo del resto de los asistentes.

Esta experiencia, le dejó una enseñanza que también quiso compartirla: “me di cuenta que la vida es más sencilla, que se puede vivir sin peine y sin cosas. Y que se puede improvisar un vestido con otra cosa que tengas”.

Fueron varios los seguidores que le hicieron mención sobre su estado de ánimo, ya que se la veía muy baja de energía: “Hoy es un día particular pero estoy bien, son días. Mis amigos me contienen porque saben que me pongo triste cuando estoy lejos. Si Dios quiere muy pronto ya vuelvo a Buenos Aires porque extraño muchísimo, ya va a hacer cuatro meses que no estoy allá.”

Desde hace tiempo Karina Jelinek viene manifestando su deseo de convertirse en madre soltera. A principios de la cuarentena, que transitó en su lujosa mansión de Nordelta, la modelo cordobesa de 39 años había deslizado sus ganas de adoptar. Y desde hace algunos meses, viajó a Miami para concretar su sueño. Apenas llegó a Estados Unidos se asesoró legalmente e inició todos los trámites correspondientes para poder convertirse en madre a través de un vientre subrogado.

Si bien es reservada con respecto a ese tema, cuando la consultaron dijo que estaba en eso, intentando dejar todo preparado antes de volver. “Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”, escribió la cordobesa en sus redes, con un texto en el que se multiplicaban los emojis de sonrisas y corazones.

