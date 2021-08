Fútbol femenino: Yanina Sosa fue titular en la victoria de Racing ante Defensores de Belgrano

Compartir

Racing le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano, con otro aporte goleador de Rocío Bueno, y sumó su segundo triunfo consecutivo para seguir arriba en la Zona A del Torneo YPF. A pesar de la mínima diferencia, el equipo mostró una firme evolución en su forma.

El puntaje, con 6 unidades en dos fechas, no es lo único ideal. Porque Racing mostró una firme evolución en sus formas en el 1-0 ante Defensores de Belgrano. Con líneas juntas, una defensa parada a varios metros de Sosa (con el retroceso adecuado) y circulación más fluida respecto del debut, Racing se puso en ventaja de inmediato, cuando a los 2 minutos, la proyección a fondo de Adorno terminó en un centro excato que Bueno controló con derecha, remató con pierna izquierda y definió con otro derechazo al tomar el rebote en la defensa.

No hubo zozobras en cerca de Sosa -no se detectó ninguna aproximación de riesgo de Defe- y sí fueron notorios mejores aportes individuales y colectivos, con la coordinación entre Narváez y Muñoz en la zaga, con Díaz y Adorno dándoles profundidad y amplitud a los avances y el provecho de las maniobras con pelota parada. El 1-0 se quedó corto en función de las ocasiones para convertir acumuladas, como una de Fagiano que tapó Giménez, la estupenda maniobra de Díaz -con pisada incluida- frustrada en el remate por Figueroa, el cabezazo de Narváez pegado al palo derecho y el remate de García que exigió, otra vez, a Giménez, arquera visitante.

El arranque con los dos triunfos coloca a Racing en la cima de la Zona A y, mejor aún, lo pone en carrera para confirmarse en los puestos de playoff (los cuatro primeros pasan a cuartos de final). Y eso, en una etapa de clasificación de apenas nueve cotejos, es un aspecto clave. En la tercera fecha, Racing tendrá jornada libre.

1-Yanina Sosa; 4-Milagros Otazú, 6-Aldana Narváez, 26-Luana Muñoz, 16-Micaela Adorno; 7-Rocío Díaz (ST 28m 13-Mailén Romero), 8-Natalie Juncos, 15-Florencia Curril (ST 45m 5-Camila Ulloa); 20-Lina Gómez (ST 28m 3-Eugenia Nardone), 9-Rocío Bueno (C) y 10-Paloma Fagiano (ST 18m 25-Martina García). DT: Agustín Benchimol.

-No ingresaron: 30-Silvana Alfaro, 21-Milagros Menna y 22-Lourdes Martínez.

-Gol: PT 2m Bueno (R).

-Árbitra: Estela Álvarez de Olivera.

Santa goleada

Enorme partido de las Santitas como visitante: 6 a 2 sobre Gimnasia por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Las actuales campeonas del fútbol argentino continúan por el camino del éxito. Tras el gran debut ante El Porvenir (8 a 2), San Lorenzo volvió a golear en la segunda jornada del Torneo Clausura que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

Esta vez fue 6 a 2 ante Gimnasia de La Plata, como visitante. Los goles de las Santitas fueron convertidos por Nicole Hain (2), Débora Molina, Eli Medina, Flor Coronel y uno en contra. El Ciclón, líder del campeonato tras dos partidos jugados, jugará frente a Lanús como local, con fecha y horario a confirmar.

