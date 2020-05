Fútbol: Jujuy y la propuesta para que los clubes hagan sus pretemporadas en la provincia

Compartir

Gerardo Morales expresó que enviarán un protocolo para que algunas instituciones puedan realizar prácticas en el norte. “Nosotros podemos recibir a cuatro clubes. La idea es enviar un protocolo, hacer testeos apenas lleguen las delegaciones y tener un control sanitario permanente para cuidar a la población”, expresó.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, postuló a la provincia como sede para que algunos clubes del fútbol argentino puedan realizar sus entrenamientos. El funcionario aseguró que, ante los pocos casos confirmados de coronavirus, analiza ciertas aperturas para el deporte.

“Lo que hicimos fue plantearles a varios dirigentes, al ministro de Turismo y Deportes y a la AFA la disponibilidad de Jujuy. A partir de las condiciones sanitarias que tiene la provincia, como varias otras, se podría empezar la práctica de fútbol. No tenemos circulación local, hace 48 días que no hay casos en Jujuy”, comentó Morales, en diálogo con TyC Sports.

Luego, aclaró: “Estoy por hacerle una presentación a la AFA poniendo a disposición la provincia para que algunos clubes puedan hacer la pretemporada. Nosotros podemos recibir a cuatro clubes. La idea es enviar un protocolo, hacer testeos apenas lleguen las delegaciones y tener un control sanitario permanente para cuidar a la población. Le vamos a hacer saber a la AFA y a los clubes que cuentan con Jujuy, al igual que con otras provincias como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y San Luis para realizar las pretemporadas una vez que se conozca la programación de los campeonatos”.

La aclaración de Morales llega en un momento en el que se hablaba de la posibilidad de que el fútbol se reinicie en el norte del territorio argentino. Sin embargo no se evaluaba un escenario posible para que se disputen partidos oficiales en dicha zona. Será potestad de cada club decidir si acepta la invitación de Jujuy, u otra provincia, de hacer la pretemporada en la provincia.

Por otro lado, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, había expresado que, a futuro y con reparos, no era “una locura” pensar en mudar el fútbol a una provincia sin casos de coronavirus. Confirmó que el fútbol es una “de las actividades que más va a tardar en volver”. En tanto, sostuvo que “no es una decisión del Gobierno”.